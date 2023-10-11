У Бельгії Зеленському пообіцяли серйозну допомогу, а Данія озвучила терміни постачання F-16

Європа має намір і надалі допомагати Україні

Україна може отримати перші літаки F-16 від Данії навесні наступного року. Водночас у Бельгії заявили, що створили спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд. євро.

Щодо передачі американських винищувачів висловився міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен напередодні зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі, повідомляє ВТ. Також він зазначив, що терміни передачі залежать від кількох факторів.

Так, Україна може отримати за пів року першу партію американських винищувачів у разі, якщо пілоти завершать підготовчу програму, буде достатня кількість техніків для обслуговування літаків та розвинена інфраструктура.

"Моя чітка мета – щоб у першому кварталі 2024 року ми могли передати Україні перші винищувачі. Але це залежить і від того, як рухатиметься навчання пілотів, як і технічного персоналу, який обслуговуватиме літаки", — наголосив Трольс Лунд Поульсен.

Також він додав, що до моменту передачі літаків Україна має підготувати місце, де їх утримуватиме та обслуговуватиме. Крім того, це місце має бути захищеним від ударів росіян.

"Наші очікування – що ми зможемо передати перші бойові літаки для України у березні-квітні", – зазначив Поульсен.

Щодо фонду підтримки України, то прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо повідомив, що виділені 1,7 млрд євро було виділено в результаті оподаткування заморожених у країні російських активів. Як передає "Європейська правда", на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським прем’єр Бельгії назвав три пункти, за якими країна має підтримувати Україну. Перші два — це військова допомога та санкції проти Росії, а третій саме фонд допомоги.

"Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування доходів цих активів має на 100% піти на користь народу України. Ми робили це минулого року, і цього року ми зробимо це через фонд на 1,7 млрд євро". Цей фонд буде використано для придбання військової техніки, гуманітарної підтримки, Європейського фонду миру, макрофінансової допомоги та інше", — розповів Олександр де Кроо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли у США закінчать навчання українські пілоти на F-16. Однак, попри завершення навчання, виконувати бойові польоти пілоти поки що не зможуть.