В Бельгии Зеленскому пообещали серьезную помощь, а Дания озвучила сроки поставок F-16

Европа намерена и дальше помогать Украине

Украина может получить первые самолеты F-16 от Дании весной следующего года. В то же время в Бельгии заявили, что создали специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро.

Касательно передачи американских истребителей высказался министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен накануне встречи "Рамштайн" в Брюсселе, передает ВТ. Также он отметил, что сроки передачи зависят от нескольких факторов.

Так, Украина может получить через полгода первую партию американских истребителей в случае, если пилоты завершат подготовительную программу, будет достаточное количество техников для обслуживания самолетов и развита инфраструктура.

"Моя четкая цель – чтобы в первом квартале 2024 года мы могли передать Украине первые истребители. Но это зависит и от того, как будет двигаться обучение пилотов, как и технического персонала, который будет обслуживать самолеты", — подчеркнул Трольс Лунд Поульсен.

Также он добавил, что к моменту передачи самолетов Украина должна подготовить место, где будет их содержать и обслуживать. Кроме того, это место должно быть защищено от ударов россиян.

"Наши ожидания – что мы сможем передать первые боевые самолеты для Украины в марте-апреле", – отметил Поульсен.

Что касается фонда поддержки Украины, то премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что выделенные 1,7 млрд евро были выделены в результате налогообложения замороженных в стране российских активов. Как передает "Европейская правда", на совместном брифинге с Владимиром Зеленским премьер Бельгии назвал три пункта, по которым страна должна поддерживать Украину. Первые два — это военная помощь и санкции против рф, а третий как раз фонд помощи.

"В прошлом году для нас было четко понятно, что налогообложение доходов этих активов должно на 100% пойти на пользу народу Украины. Мы делали это в прошлом году, и в этом году мы сделаем это через фонд на 1,7 млрд (евро). Этот фонд будет использован для приобретения военной техники, гуманитарной поддержки, Европейского фонда мира, макрофинансовой помощи и т.д.", — рассказал Александр де Кроо.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в США закончат обучение украинские пилоты на F-16. Однако, несмотря на завершение обучения, выполнять боевые полеты пилоты пока не смогут.