У США пообіцяли допомогти Україні розвивати ВПС та озвучили терміни постачання F-16

Для підтримки України буде створено кілька коаліцій

США мають намір очолити коаліцію країн, які допомагатимуть Україні розвивати власні військово-повітряні сили. Увійдуть до коаліції ще кілька країн.

Про це під час прес-конференції у Брюсселі повідомив голова Пентагону Ллойд Остін, передають ЗМІ. Також буде створено коаліцію, яка відповідатиме за кібербезпеку України.

"Я гордий оголосити, що США виступлять вперед знову, щоб допомогти очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком їх ВПС", - сказав Ллойд Остін.

Також до коаліції увійдуть Данія та Нідерланди. Основне завдання групи – допомога Україні в освоєнні американських винищувачів F-16. Водночас Естонія та Люксембург очолять коаліцію, яка допомагатиме Україні розвивати та зміцнювати кібербезпеку, а Литва відповідатиме за розмінування територій.

Щодо передачі F-16 Україні, то Ллойд Остін заявив, що скористатися ними на фронті ЗСУ зможуть не раніше весни наступного року.

Нагадаємо, що Данія оголосила про терміни передачі Україні перших винищувачів F-16. За прогнозами міністра оборони Данії Трольса Лунда Поульсена, літаки прибудуть у березні-квітні 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які результати зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі. Обговорювати підтримку Україні цього разу особисто поїхав президент Володимир Зеленський.