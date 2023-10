Кандидатом у спікери Конгресу обрали друга Трампа та противника допомоги Україні

Пристрасті продовжують кипіти

У п’ятницю, 13 жовтня, республіканці обрали нового кандидата у спікера Палати представників після того, як Стівен Скаліз зняв свою кандидатуру. Ним став Джим Джордан, активний прихильник Дональда Трампа та противник фінансування військової допомоги Україні.

Про його обрання кандидатом повідомляє AP. Джим Джордан був одним із ініціаторів розслідування діяльності сім’ї нинішнього президента США Джо Байдена, коли він обіймав посаду віце-президента.

За даними ЗМІ, на законодавців тиснула хвиля високопосадовців, зокрема, Шон Хенніті з Fox News. Вони були зацікавлені, щоб голосування відбулося на користь Джордана, і він замінив би Кевіна Маккарті.

ЗМІ пишуть, що Джордан є давнім критиком допомоги США Україні. При цьому, 13 жовтня, він заявив республіканцям про необхідність підтримки України, але не уточнив, чи виступить за збільшення фінансування.

Перед публічним голосуванням Джордану потрібно буде об’єднати колег із глибоко розколотої республіканської більшості в Палаті представників. За попередньою інформацією, воно заплановане наступного тижня. На закритому голосуванні результати були такими: 124 проти 81 голосу на користь Джордана. Для того, щоб бути обраним на посаду спікера, необхідно набрати не менше 217 голосів, тобто більшість.

"Я думаю, що Джордан зробить чудову роботу. Ми повинні повернути все на вірний шлях", — сказав Маккарті перед голосуванням.

Варто зазначити, що, як пишуть західні ЗМІ, Джордан відомий тісним союзом з Дональдом Трампом. Вони активно співпрацювали в той період, коли колишній президент США працював над скасуванням результатів виборів 2020 року, внаслідок чого 6 січня 2021 року відбулася атака на Капітолій. Під час процедури імпічменту Трампа через атаку 6 січня Джордан був головним захисником тодішнього президента у Конгресі. За кілька днів Трамп нагородив його Медаллю Свободи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що республіканці обрали кандидатом на місце спікера Стівена Скаліза, який на внутрішньопартійному голосуванні отримав 113 голосів і став лідером, тоді як його конкурент Джим Джордан — 99 голосів. Проте стало відомо, що серед республіканців не вистачає голосів на підтримку Скаліза. Вже наступного дня Скаліз раптово зняв свою кандидатуру. Таке рішення було ухвалено після кількох днів суперечок щодо його кандидатури серед колег.

