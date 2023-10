Кандидатом в спикеры Конгресса выбрали друга Трампа и противника помощи Украине

Страсти продолжают кипеть

В пятницу, 13 октября, республиканцы избрали нового кандидата в спикера Палаты представителей, после того, как Стивен Скализ снял свою кандидатуру. Им стал Джим Джордан, активный приверженец Дональда Трампа и противник финансирования военной помощи Украине.

О его избрании кандидатом сообщает AP. Джим Джордан был одним из инициаторов расследования деятельности семьи нынешнего президента США Джо Байдена, когда он занимал должность вице-президента.

По данным СМИ, на законодателей давила волна высокопоставленных сторонников, в частности, Шон Хеннити из Fox News. Они были заинтересованы, чтобы голосование состоялось в пользу Джордана, и он бы заменил Кевина Маккарти.

СМИ пишут, что Джордан является давним критиком помощи США Украине. При этом 13 октября он заявил республиканцам о необходимости поддержки Украины, но не уточнил, выступит ли за увеличение финансирования.

Перед публичным голосованием Джордану нужно будет объединить коллег из глубоко расколотого республиканского большинства в Палате представителей. По предварительной информации, оно запланировано на следующую неделю. На закрытом голосовании результаты были такими: 124 против 81 голоса в пользу Джордана. Для того чтобы быть избранным на должность спикера необходимо набрать не менее 217 голосов, то есть большинство.

"Я думаю, что Джордан сделает отличную работу. Мы должны вернуть все на верный путь", – сказал Маккарти перед голосованием.

Стоит отметить, что как пишут западные СМИ — Джордан известен тесным союзом с Дональдом Трампом. Они активно сотрудничали в тот период, когда бывший президент США работал над отменой результатов выборов 2020 года, в результате чего 6 января 2021 года произошла атака на Капитолий. Во время процедуры импичмента Трампа из-за атаки 6 января Джордан был главным защитником тогдашнего президента в Конгрессе. Через несколько дней Трамп наградил его Медалью Свободы.

Напомним, ранее стало известно, что республиканцы выбрали кандидатом на место спикера Стивена Скализа, который на внутрипартийном голосовании получил 113 голосов и стал лидером, в то время как его конкурент Джим Джордан — 99 голосов. Однако стало известно, что среди республиканцев не хватает голосов в поддержку Скализа. Уже на следующий день Скализ внезапно снял свою кандидатуру. Такое решение было принято после нескольких дней споров насчет его кандидатуры среди коллег.

