США на стороне добра, но есть нюансы. Страх перед путиным, ссора с Украиной по поводу НАТО и закулисье Белого Дома в статье The New Yorker

Главные тезисы из важной статьи The New Yorker

США во время поставок Украине кассетных боеприпасов выбирали между ужасными последствиями и остановкой контрнаступления, а советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан задерживается в своем кабинете до ночи, ища страны, которые могут передать Украине снаряды и даже поймал влезшего в его дом грабителя. ожидал, что хозяева в это время будут спать.

Почему США боятся победы Украины и отвеивания Крыма, рассказало издание The New Yorker. "Телеграф" собрал самые важные тезисы из лонгрида о том, как помощь Соединенных Штатов Украине выглядит изнутри:

"Штаты на стороне хороших"

Почему США поддерживают и помогают Украине? Салливан ответил, что "Штаты на стороне хороших":

"Как ребенок 1980-х, "Рокки" и "Красного рассвета", я верю в борцов за свободу и в достойное дело; и я верю, что украинцы имеют такое дело. Я видел очень мало конфликтов — возможно, ни одного — в эпоху после холодной войны… где есть четкое распределение на хороших и плохих. Сейчас мы на стороне хороших и многое для них сделали", — сказал Салливан.

Байден сформулировал конфликт в широких, почти цивилизационных терминах и пообещал оставаться с Украиной "столько, сколько будет нужно" для победы над оккупантами, которые до сих пор удерживают почти 20% территории страны. Но почти на каждом этапе администрация сталкивалась с острыми вопросами характера и продолжительности обязательств США.

Опасность победы Украины

Издание пишет, что война на истощение стала бы катастрофой, но переговоры не кажутся возможными, пока путин у власти. Что неожиданно, победу Украины называют угрозой:

"Даже победа Украины создаст вызовы для американской внешней политики, поскольку она будет угрожать целостности российского государства и российского режима и создаст нестабильность во всей Евразии", — цитирует журналистка одного из бывших американских чиновников.

Относительно Крыма:

"Стремление Украины вернуть Крым вызвало особую обеспокоенность Салливана, который в частных разговорах отметил, что, по оценке администрации, такой сценарий содержит наибольший риск того, что путин реализует свои ядерные угрозы".

"Мы не боремся за ничью"

Журналистка зачитала Салливану цитату чиновника о том, что причина колебаний по поводу эскалации заключается не в том, что ответ рф считается вероятным, а потому, что "они понимают, что это никуда не денется — что они ведут войну, которую не могут позволить себе ни выиграть, ни проиграть".

На что он ответил:

"Это своеобразное обвинение в наш адрес. Я не думаю, что это справедливо. Мы не боремся за ничью".

Затем он снова начал разрушить все уже знакомые доводы. "Быть парализованными эскалацией было бы ужасно, и мы не были парализованы — мы предоставили десятки миллиардов долларов передовых вооружений, разведки, тренировок, потенциала, которые имели огромный летальный эффект", — сказал он.

"Но абсолютно не считаться с возможностью эскалации, говорить, что даже нарушение этого вопроса делает вас трусом, это легко делать извне, но когда вы сидите в этом кресле, вы не можете этого делать. Вы обязаны перед американским народом рассматривать худшие сценарии развития событий. Это ваша работа".

Роль Салливана во внутренней кухне Белого дома

Салливана называют "интендантом войны и всего прочего", он склонен к трудоголизму, необычному даже по вашингтонским меркам. Издание рассказывает, что однажды ночью несколько месяцев назад Салливан обнаружил злоумышленника, который ворвался в его дом около 3 часов ночи, потому что он еще работал. В его кабинете висит часто обновляющаяся таблица, показывающая текущие запасы боеприпасов в разных странах, которые могут попасть в Украину.

По данным издания, Салливан общается со своим коллегой в Киеве, Андреем Ермаком, два-три раза в неделю, и взял на себя ответственность за все: от лоббирования Южной Кореи по артиллерийским снарядам до совершения чрезвычайной операции по предоставлению Украине дополнительных электрогенераторов.

Ранее критиковал Барака Обаму, когда тот в 2014 году отказался предоставить Киеву летальное оружие.

Трудности оказания помощи сейчас

Кроме неизбежной напряженности в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским есть еще вашингтонская бюрократия, непокорные европейские союзники и фракция трампистов в контролируемой республиканцами Палате представителей.

В то же время активные сторонники мира требуют переговоров с путиным, чтобы положить конец конфликту, хотя даже госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что существует мало перспектив для "содержательной дипломатии".

Кроме того, Байдена критикуют за то, что, мол, "обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" не является стратегией". Белый дом слишком долго медлил с предоставлением крайне необходимого оружия.

Как придумали израильские "гарантии безопасности" для Украины

Когда Украина вернула себе Херсон и отстояла Харьков, вопрос заключался в том, что еще Белый дом может сделать, чтобы сделать победу возможной. Байден был непоколебим в своей оппозиции о предоставлении Украине членства в НАТО, пока идет война. Но во время 10-часовой поездки в зону боевых действий он и Салливан обсудили, что планируют предложить Зеленскому долгосрочные гарантии безопасности и военную помощь, похожую на ту, которую США оказывали Израилю с 1990-х годов.

Байден хотел использовать встречу с Зеленским, чтобы изложить свою точку зрения, что существует путь в НАТО — не сейчас, а позже, и мост в НАТО — это израильская модель.

Эта идея прорастала с середины января. Соглашение с Израилем было закреплено рядом официальных меморандумов о взаимопонимании, обязывающих США предоставить определенный объем военной помощи и вооружения в течение десятилетнего периода, чтобы предоставить Израилю "качественное военное преимущество" в регионе. В отличие от обязательств НАТО по статье 5, в которой говорится, что нападение на любого члена Альянса является нападением на всех, не было четкого обязательства, которое обязывало бы США воевать на стороне Израиля, если на него нападут.

Договоренность дала бы путину и всем остальным понять, что США не покинут Украину. На следующее утро на встрече с Зеленским Байден впервые предложил "израильскую модель". В конце весны Белый дом продолжал продвигать эту модель.

Ссора на саммите НАТО

В мае, когда Байден поехал на саммит G-7 в Японию, Салливан предложил Ермаку и другим советникам совместное заявление с принципами, определяющими долгосрочные обязательства по безопасности Украины. Каждая страна потом должна была провести переговоры по собственному двустороннему меморандуму о взаимопонимании с Украиной. Германия хотела быть уверена, что заявление выйдет от G-7, а не от НАТО. Однако Зеленский лоббировал членство в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение, что Альянс может предложить Украине: пока не членство, но ускоренный путь к нему, при котором от Украины не потребуют сначала выполнить детально разработанный ПДЧ. Байден неохотно согласился пропустить "дорожную карту".

Упоминается и телефонный разговор между Байденом и Олафом Шольцем, где канцлер выступал против заявления, содержавшего конкретное "приглашение" Украине вступить в НАТО. Он также сказал Байдену, что скептически относится к освобождению Украины от выполнения требований ПДЧ. Тогда Салливан и Блинкен подписали компромиссное решение: неопределенное будущее "приглашение", которое ничего не объясняет, как и когда Украина могла бы его получить.

Утром во вторник, 11 июля, Салливан покраснел, когда Ермак сказал ему, что жестких формулировок в коммюнике недостаточно. Когда Ермак сообщил Салливану, что они с Зеленским вскоре приземлятся в Вильнюсе и надеются обсудить окончательную формулировку, Салливан резко отреагировал: это коммюнике НАТО, а не Украины.

Вскоре ситуация усугубилась. Зеленский направил твит, в котором подверг критике проект за то, что он ставит перед Украиной "беспрецедентные и абсурдные" условия. Он также предположил, что союзники пытаются использовать статус Украины в качестве разменной монеты в предстоящих переговорах с россией.

Салливан, ошеломленный тоном твита, покинул встречу, которую Байден проводил с двухпартийной группой сенаторов, чтобы снова позвонить по телефону Ермаку.

"Мы буквально сделали это предложение, чтобы сделать их счастливыми", — вспоминал тот момент высокопоставленный американский чиновник. Возможно, сказал Салливан Байдену, стоит убрать или заменить тщательно оговоренную формулировку. Какой смысл, если украинцам оно не понравилось?

Дилемма вокруг кассетных боеприпасов

Госдеп был против отправки кассетных боеприпасов, которые запрещены более сотней стран, в том числе и многими союзниками США в Европе, из-за жертв среди гражданского населения.

Но в начале лета в секретном докладе Пентагона предупредили, что в Украине могут закончиться боеприпасы раньше, чем ожидалось, и снова рекомендовали отправить кассетные боеприпасы.

"Мы дошли до конца пути. Если мы хотим быть уверенными, что не будет значительных перебоев в поставках, мы должны принять это решение прямо сейчас". – вспоминал высокопоставленный чиновник администрации.

Госдеп наконец-то снял свои возражения — это был "очень трудный выбор".

"Они должны были вернуться к президенту и сказать: "Вариант А — у украинцев заканчиваются боеприпасы и контрнаступление прекращается или вариант Б — вы предоставляете кассетные боеприпасы", — сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

В начале июля Байден объявил об этом шаге, который он назвал "трудным".

Ранее Телеграф писал, что нижняя палата Конгресса США приняла проект промежуточного бюджета, в котором не предусмотрено выделение помощи Украине по статье о дополнительных расходах.