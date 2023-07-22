Как будет выглядеть победа Украины и что станет с россией: экс-замминистра дал ответ

Россияне не понимают, почему до сих пор не победили Украину, как обещал путин

В обществе и среди западных партнеров необходимо продвигать нарратив о поражении россиян, а не победе Украины. Потому что, как только россия начнет разрушаться изнутри и люди обменяют любовь к путину на свое светлое будущее, это уже будет означать победу Украины.

Такое мнение озвучил в интервью "Телеграфу" бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин. По его словам, чтобы в россии начала рушиться вертикаль власти, построенная Ельциным и путиным, Украине нужны союзники на Сахалине, в Мурманске и других городах.

Также Золотухин добавил, что Украине нет смысла сотрудничать с условными либералами по типу Михаила Фридмана или Романа Абрамовича, так как они уже показали, что ни на что не способны. Он пример в пример Михаила Ходорковского, который сказал поддержать пригожина в его "марше справедливости" на Москву, а соратники Алексея Навального отказались это делать.

"Эти люди не являются субъектами, поэтому нет смысла достигать с ними каких-либо договоренностей. Они недавно провели форум "День после". После чего хочется спросить. Если речь идет о россии после победы Украины, почему среди вас не было хотя бы половины украинских представителей, которые будут перед вами выдвигать условия?", — отметил Дмитрий Золотухин.

Он также подчеркнул, что будущее Украины сейчас определяется на поле боя, и чтобы союзники усилили помощь и поверили в поражение россии, Украина сама должна сперва "нарисовать свое будущее". Как только будут определены четкие цели, Запад начнет легче давать необходимое оружие.

Кроме того, владимир путин сейчас находится в крайне слабом положении. Многие журналисты, у которых еще остались источники в администрации президента рф, в один голос заявляю о том, что среди россиян растет непонимание того, как украинцев можно было не победить. Они заявляют, что "империя не может быть слабой".

"Это означает, что путин будет преодолевать свои внутренние политические проблемы. Для того чтобы их преодолеть, ему нужно эскалировать ситуацию. Он больше ничего не умеет делать. Это может быть и ядерный удар и авария на ЗАЭС. Ему нужен выход, ему нужно, чтобы его нормально переизбрали в следующем году. Ему нужна подлинная поддержка и лояльность. Администрация Байдена понимает, что это обезьяна с гранатой, которая может ее бросить куда угодно", — резюмировал Дмитрий Золотухин.

Подробнее о судьбе россии читайте в материале "Телеграфа": "Я не верю, что россия распадется, но есть другой сценарий победы Украины", — Дмитрий Золотухин"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что владимир путин испугался поездки в Африку на саммит БРИКС после заявлений о том, что местные власти готовы его арестовать и передать суду Гааги.