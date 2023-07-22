Як виглядатиме перемога України і що станеться з росією: ексзаступник міністра дав відповідь

Росіяни не розуміють, чому досі не перемогли Україну, як обіцяв путін

У суспільстві та серед західних партнерів необхідно просувати наратив про поразку росіян, а не перемогу України. Тому що, як тільки росія почне руйнуватися зсередини і люди обміняють любов до путіна на своє світле майбутнє, це означатиме перемогу України.

Таку думку озвучив в інтерв’ю "Телеграфу" колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін. За його словами, щоб у Росії почала руйнуватися вертикаль влади, побудована Єльциним та путіним, Україні потрібні союзники на Сахаліні, Мурманську та інших містах.

Також Золотухін додав, що Україні немає сенсу співпрацювати з умовними лібералами на кшталт Михайла Фрідмана чи Романа Абрамовича, оскільки вони вже показали, що ні на що не здатні. Він навів у приклад Михайла Ходорковського, який сказав підтримати пригожина в його "марші справедливості" на Москву, а соратники Олексія Навального відмовилися це робити.

"Ці люди не є суб’єктами, тому немає сенсу досягати з ними будь-яких домовленостей. Вони нещодавно провели форум "День після". Після чого хочеться запитати. Якщо йдеться про росію після перемоги України, чому серед вас не було хоча б половини українських представників, які перед вами висуватимуть умови?", — зазначив Дмитро Золотухін.

Він також наголосив, що майбутнє України зараз визначається на полі бою, і щоб союзники посилили допомогу та повірили у поразку росії, Україна сама має спершу "намалювати своє майбутнє". Щойно буде визначено чітку мету, Захід почне легше давати необхідну зброю.

Крім того, володимир путін зараз перебуває у вкрай слабкому становищі. Багато журналістів, у яких ще залишилися джерела в адміністрації президента рф, в один голос заявляю про те, що серед росіян зростає нерозуміння того, як українців можна було не перемогти. Вони заявляють, що "імперія не може бути слабкою".

"Це означає, що путін долатиме свої внутрішні політичні проблеми. Для того щоб їх подолати, йому потрібно ескалувати ситуацію. Він більше нічого не вміє робити. Це може бути і ядерний удар і аварія на ЗАЕС. Йому потрібен вихід, йому потрібно, щоб його нормально переобрали в наступному році. Йому потрібна справжня підтримка та лояльність. Адміністрація Байдена розуміє, що це мавпа з гранатою, яка може її кинути куди завгодно", — резюмував Дмитро Золотухін.

Детальніше про долю росії читайте у матеріалі "Телеграфа": "Я не вірю, що росія розпадеться, але є інший сценарій перемоги України", — Дмитро Золотухін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що володимир путін злякався поїздки до Африки на саміт БРІКС після заяв про те, що місцева влада готова його заарештувати і передати суду Гааги.