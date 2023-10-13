Залужный впервые созвонился с главой Генштаба США: о чем говорили

Украинский генерал в ходе беседы поблагодарил за очередной пакет помощи, о котором Штаты объявили накануне

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел первый телефонный разговор председателем Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генералом Чарльзом Брауном. Они обсудили необходимое для Украины вооружение.

Об этом в пятницу, 13 октября, Залужный сообщил в своем Telegram-канале. Он рассказал коллеге о ситуации на фронте и действиях российских оккупантов.

"Прежде всего, подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его возможных планах", — написал генерал.

Также, по словам Валерия Залужного, вместе с Брауном они обсудили неотложные потребности Вооруженных Сил Украины. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, артиллерийских системах и снарядах. В то же время главком поблагодарил за очередной пакет помощи, о котором Штаты объявили накануне.

"Отдельно остановились на вопросе подготовки наших военнослужащих и возобновлении подразделений. Генерал Браун выразил уверенность в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией", — подытожил Залужный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Внимание сети приковала футболка украинского генерала, от которой у россиян, вероятно, началась истерика.