Залужний вперше зателефонував главі Генштабу США: про що говорили

Український генерал під час розмови подякував за черговий пакет допомоги, про який Штати оголосили напередодні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів першу телефонну розмову головою Об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили необхідне для України озброєння.

Про це у п’ятницю, 13 жовтня, Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі. Він розповів колезі про ситуацію на фронті та дії російських окупантів.

"Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани", — написав генерал.

Також, за словами Валерія Залужного, разом із Брауном вони обговорили нагальні потреби Збройних Сил України. Йдеться про засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Водночас головком подякував за черговий пакет допомоги, про який Штати оголосили напередодні.

"Особливо зупинилися на питанні підготовки наших військовослужбовців та поновленні підрозділів. Генерал Браун висловив упевненість у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією", — підсумував Залужний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великобританії адміралом сером Тоні Радакіним. Увагу сітки прикула футболка українського генерала, від якої у росіян, мабуть, почалася істерика.