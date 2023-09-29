"Мало хто знає...": Данілов пояснив знаменитий жест Залужного (фото, відео)

Історія цього знаку тягнеться ще з давніх-давен

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, який нещодавно відзначився своїм новим чином, часто показує один жест на пальцях. Проте, далеко не кожен розуміє, що він означає.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук. Під час розмови до них на кілька хвилин заглянув Залужний і разом із Даніловим вони вийшли на переговори. Повернувшись, секретар РНБО зазначив, що у головкому все добре і пояснив жест, який він показав, але мало хто звернув на нього увагу.

"Це була боротьба свого часу, коли ще стріляли з лука. Коли були ще старі війни. І коли брали в полон, і перше що робили — вирубували фаланги пальців, щоб не було можливості натягувати лук. І коли Федорович (Валерій Залужний,- Ред.) показав саме так, на це мало хто звернув увагу. Це означає, що ми натягуємо лук і стрілятимуть", — пояснив він.

На запитання журналістки про те, чи в хорошому настрої прийшов Залужний, Данілов відповів, що він завжди в настрої та не падає духом.

"У перші дні великої війни я побачив внутрішнє братство військових, його відносини з підлеглими. Деякі підлеглі старші за нього, але у них є повага один до одного, людяне ставлення. Вони розуміють, що таке життя і смерть", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі з’явилися фотографії зі шкільних часів Валерія Залужного. Його вчителі розповіли, яким сьогоднішній генерал був у дитинстві.