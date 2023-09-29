"Мало кто знает...": Данилов объяснил знаменитый жест Залужного (фото, видео)

История этого знака тянется еще с давних времен

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный, отметившийся недавно своим новым образом, часто показывает один жест на пальцах. Однако далеко не каждый понимает, что он означает.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Наталье Мосейчук. В ходе беседы к ним на несколько минут заглянул Залужный и вместе с Даниловым они вышли на переговоры. Вернувшись секретарь СНБО отметил, что у главкома все хорошо и объяснил жест, который он показал, но мало кто обратил на него внимание.

"Это была борьба в свое время, когда еще стреляли из лука. Когда были еще старые войны. И когда брали в плен, и первое что делали — вырубывали фаланги пальцев, чтобы не было возможности натягивать лук. И когда Федорович (Валерий Залужный,- Ред.) показал именно так, на это мало кто обратил внимание. Это означает, что мы натягиваем лук и будет стрелять", — объяснил он.

На вопрос журналистки о том, в хорошем ли настроении пришел Залужный, Данилов ответил, что он всегда в настроении и не падает духом.

"В первые дни большой войны я увидел внутреннее братство военных, его отношения с подчиненными. Некоторые подчиненные старше его, но у них есть уважение друг к другу, человечное отношение. Они понимают, что такое жизнь и смерть", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились фотографии со школьных времен Валерия Залужного. Его учителя рассказали, каким сегодняшний генерал был в детстве.