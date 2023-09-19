Валерий Залужный рассказал, что для него свобода

У Залужного нет ура-патриотизма, но есть реалистичная оценка современных реалий

Известные историки провели встречу с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Они спросили у него, что он считает свободой.

Об этом рассказал один из самых влиятельных современных украинских историков Ярослав Грицак в интервью Украинской правде. По его словам, он был на этой встрече вместе с известным на весь мир коллегой Тимоти Снайдером.

"Снайдер как раз заканчивает книгу о том, почему свобода должна оставаться центральным понятием свободного мира. И очевидно, что ключевая тема – это Украина. Потому что Украина сейчас показывает миру, что свобода – ценность, за которую нужно бороться, и миру должен этому учиться", — отмечает Грицак.

Он рассказал, что по мнению главкома, свобода – это возможность совершать действия и поступки, поэтому он, его семья, ближайшие люди, Украина могут быть независимыми. Это свобода. То есть, это и состояние, и борьба.

Грицак также поделился общими впечатлениями о Залужном.

"Очень положительное. Нет, знаете ли, этого ура-патриотизма. Очень реалистичная оценка, он понимает все реалии, понимает, что будет сложно. Но, несмотря ни на что, ужасно позитивный настрой. И то, что особенно покоряет – очень хорошее чувство юмора. Много шутит и метко. То есть я за нашу армию спокоен", — подчеркивает историк.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Италии, встретилась с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным.