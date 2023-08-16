"Фото заряжает на Победу": Харлан встретилась с Залужным

Спортсменка порадовала подписчиков снимком с генералом

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Италии, встретилась с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным.

Соответствующим снимком саблистка поделилась на своей странице в Instagram. Данное фото вызвало фурор в сети.

"Сказал, что все будет хорошо", — подписала снимок Харлан.

Ольга Харлан и Валерий Залужный

В сети с восторгом комментируют фото, называя Залужного "отцом", а спортсменку "легендарной". Один из пользователей отметил, что этот снимок "заряжает на Победу".

Напомним, Харлан стала героиней нации после того, как в первом раунде ЧМ-2023 в индивидуальной сабле она отказалась жать руку "нейтральной" россиянке. Российская сторона подала протест, ведь по правилам Международной федерации фехтования (FIE), соперники обязаны пожать друг другу руки, проявив таким образом уважение друг к другу. Организаторы турнира проигнорировали протест россиян, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. После этого украинская сторона подала апелляцию.

После огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который внезапно пригласил Харлан на Олимпиаду в Париже, после чего в рф началась истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы.

В итоге Харлан успешно выступила в командном турнире, а сборная Украины заняла 4-е место.