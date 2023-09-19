Валерій Залужний розповів, що для нього свобода

Залужний не має ура-патріотизму, але має реалістичну оцінка сучасних реалій

Відомі історики провели зустріч із головкомом ЗСУ Валерієм Залужним. Вони запитали, що він вважає свободою.

Про це розповів один із найвпливовіших сучасних українських істориків Ярослав Грицак в інтерв’ю Українській правді. За його словами, він був на цій зустрічі разом із відомим на весь світ колегою Тімоті Снайдером.

"Снайдер якраз закінчує книжку про те, чому свобода має залишатися центральним поняттям вільного світу. І, очевидно, що ключова тема – це Україна. Тому що Україна зараз показує світу, що свобода – цінність, за яку треба боротися, і світ має цього вчитися", — Зазначає Грицак.

Він розповів, що на думку головкома, свобода – це можливість робити дії і вчинки, через що він, його сім'я, найближчі люди, Україна можуть бути незалежними. Це є свобода. Тобто це і стан, і боротьба.

Грицак також поділився загальними враженнями про Залужного.

"Дуже позитивне. Немає, знаєте, цього ура-патріотизму. Дуже реалістична оцінка, він розуміє всі реалії, усвідомлює, що буде складно. Але попри те все, страшенно позитивний настрій. І те, що особливо підкоряє – надзвичайно гарне почуття гумору (посміхається). Багато жартує і влучно. Тобто я за нашу армію спокійний", — наголошує історик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка не стала тиснути руку росіянці Ганні Смирновій на чемпіонаті світу в Італії, зустрілася з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.