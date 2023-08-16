"Фото заряджає на Перемогу": Харлан зустрілася із Залужним

Спортсменка порадувала підписників знімком із генералом

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка не стала тиснути руку росіянці Анні Смірновій на чемпіонаті світу в Італії, зустрілася з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.

Відповідним знімком шаблістка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Це фото викликало фурор у мережі.

"Сказав, що все буде добре", — підписала знімок Харлан.

Ольга Харлан та Валерій Залужний

У мережі із захопленням коментують фото, називаючи Залужного "батьком", а спортсменку "легендарною". Один із користувачів зазначив, що цей знімок "заряджає на Перемогу".

Нагадаємо, Харлан стала героїнею нації після того, як у першому раунді ЧС-2023 в індивідуальній шаблі вона відмовилася тиснути руку "нейтральній" росіянці. Російська сторона подала протест, адже за правилами Міжнародної федерації фехтування (FIE), суперники зобов’язані потиснути один одному руки, проявивши таким чином повагу один до одного. Організатори турніру проігнорували протест росіян, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Після цього українська сторона подала апеляцію.

Після розголосу в ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який раптово запросив Харлан на Олімпіаду в Парижі, після чого у рф почалася істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські засади.

У підсумку Харлан успішно виступила у командному турнірі, а збірна України посіла 4-е місце.