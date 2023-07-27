Зеленский подарил Залужному интересный подарок

Президент Украины во время выездной Ставки Верховного главнокомандующего наградил главкома ВСУ Велерия Залужного. Отличием для генерала стал наградной именной пистолет.

Об этом сообщает "Телеграф".

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, несение обороноспособности украинского государства, образцовое выполнение воинкой обязанности награждается отличием именное огнестрельное оружие Залужный Валерий Федорович — главнокомандующий ВСУ", — президент Украины Владимир Зеленский.