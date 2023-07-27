Зеленский подарил Залужному интересный подарок
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Президент Украины во время выездной Ставки Верховного главнокомандующего наградил главкома ВСУ Велерия Залужного. Отличием для генерала стал наградной именной пистолет.
Об этом сообщает "Телеграф".
"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, несение обороноспособности украинского государства, образцовое выполнение воинкой обязанности награждается отличием именное огнестрельное оружие Залужный Валерий Федорович — главнокомандующий ВСУ", — президент Украины Владимир Зеленский.