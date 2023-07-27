Зеленський подарував Залужному цікавий подарунок

Головкома переповнювали емоції

Президент України Володимир Зеленський під час виїзної Ставки Верховного головнокомандувача у Дніпрі нагородив головкома ЗСУ Велерія Залужного. Відзнакою для генерала став нагородний іменний пістолет.

Про це повідомляє "Телеграф".

"За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, несення обороноздатності української держави, зразкове виконання військового обов’язку нагороджується відзнакою іменна вогнепальна зброя Залужний Валерій Федорович — головнокомандувач ЗСУ", — президент України Володимир Зеленський.

На відео можна побачити, що головкома переповнювали емоції під час нагородження і він з радістю прийняв пістолет з рук глави держави.

Для довідки: за даними відкритих джерел, відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" є пістолет моделі "Форт-12", корпус якого виготовляється з легованих конструкційних сталей, а рукоятка — з шляхетних порід дерева. Пістолет має заводське маркування, товарний знак, а також платівку, на якій гравірується прізвище, ім’я, по-батькові нагородженого. Зовнішні деталі корпусу пістолета та рукоятки прикрашені художнім декоративним різьбленням. Затвор і рамка пістолета посріблені, а курок, важіль запобіжника, затримка затвора, мушка, цілик, спусковий гачок, кнопка фіксатора магазину, гвинти кріплення накладної рукоятки — з жовтого металу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний нагородив главу Православної церкви України.