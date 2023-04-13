Зеленський нагородив сотні українських бійців, багатьох – посмертно: названо прізвища

Усього державних нагород було удостоєно 284 військовослужбовця

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами майже 350 наших захисників, на жаль, багатьох посмертно.

Відповідні укази президента було опубліковано на його офіційному сайті.

Так, указом №217/2023 було нагороджено 99 захисників, серед яких 50 – посмертно. Згідно з указом №218/2023 нагороду отримують ще 152 військові, 136 з них — посмертно.

Водночас відповідно до указів №219/2023 та №220/2023 державними нагородами відзначено загалом 98 військових — 53 та 45 відповідно.

Усього державних нагород було удостоєно 349 військовослужбовців. Серед нагород — ордени "Богдана Хмельницького", "Данила Галицького", "За мужність" та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали, що наприкінці минулого місяця президент особисто відвідував передову, щоб поспілкуватися та нагородити наших захисників.

Також ми повідомляли, що Зеленський затвердив нагороду "Місто-герой України". Вона встановлена для святкування подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України.