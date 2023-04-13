Зеленский наградил сотни украинских бойцов, многих - посмертно: названы фамилии

Всего государственных наград были удостоены 284 военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами около 350 наших защитников, к сожалению, многих посмертно.

Соответствующие указы президента опубликованы на его официальном сайте.

Так, указом №217/2023 были награждены 99 защитников, среди которых 50 – посмертно. Согласно указу №218/2023 награду получают еще 152 военных, 136 из них — посмертно.

В то же время в соответствии указам №219/2023 и №220/2023 государственными наградами отмечены в общей сложности 98 военных — 53 и 45 соответственно.

Всего государственных наград были удостоены 349 военнослужащих. Среди наград ордена "Богдана Хмельницкого", "Данила Галицкого", "За мужество" и другие.

Напомним, ранее мы писали, что в конце прошло месяца президент лично посещал передовую, чтобы пообщаться и наградить наших защитников.

Также мы сообщали, что Зеленский утвердил награду "Город-герой Украины". Она установлена для празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины.