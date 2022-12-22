Залужный наградил главу Православной церкви Украины: за что именно

Главнокомандующий ВСУ и предстоятель ПЦУ уверены, что Украина победит

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный вручил нагрудный знак "За содействие войску" предстоятелю Православной Церкви Украины митрополиту Киевскому и всей Украины Эпифанию.

Отметим, что нагрудным знаком "За содействие войску" награждаются работники Вооруженных сил Украины и другие лица за значительный личный вклад в дело развития и развития Вооруженных сил Украины, укрепление сотрудничества в военной, научной, социальной, культурной и других сферах жизнедеятельности Вооруженных сил Украины.

В свою очередь Митрополит Эпифаний от полноты Православной Церкви Украины вручил генералу Валерию Залужному орден святого Юрия Победоносца и отметил, что эта встреча для него "с человеком, который для многих украинцев стал настоящей легендой, героем, искусным военачальником".

"Он как Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины уверенно стоит во главе нашего войска, наших защитников, которые воюют со злом и тьмой. И я верю, что с Божьей помощью мы непременно преодолеем это зло", — сказал Эпифаний.

Такую же уверенность выразил и Валерий Залужный: "Бог и правда на нашей стороне, поэтому Украина победит".

Напомним, ранее мы писали о том, что Валерий Залужный исполнил мечту парня из Черкасс.

Также мы сообщали о том, что главнокомандующий ВСУ рассказал о своем образце для подражания.