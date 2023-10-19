Сторонник Трампа не будет бороться за место спикера палаты представителей США: почему это плюс для Украины

Сейчас идут обсуждения расширения прав временного спикера, чтобы он мог выносить на обсуждение бюджетные проекты

Член Палаты представителей Джим Джордан не будет настаивать на дополнительном голосовании за избрание его спикером. Кроме того, он поддержит идею предоставить расширение полномочий Патрику МакГенри как временному спикеру.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слова нескольких источников на условиях анонимности. Отмечается, что идут обсуждения расширения прав временного спикера, чтобы он мог выносить на обсуждение бюджетны проекты.

"Поскольку функции Палаты представителей приостановлены, законодатели теперь могут рассмотреть предложение о расширении полномочий МакГенри", — говорится в материале.

Отметим, что ранее члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом в должность спикера палаты представителей. 18 октября он не смог набрать нужное количество голосов во время голосования за нового списке Палаты представителей. Он смог набрать только 199 голосов из необходимых 217.

Обязанности спикера временно исполняет Патрик МакГенри. Важно учесть, что Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и насчет помощи Украине, до избрания нового спикера.

Стоит добавить, что Джим Джордан — активный приверженец бывшего президента Штатов Дональда Трампа и противник финансирования военной помощи Украине. Таким образом, его избрание могло бы негативно сказаться на дальнейшей помощи для нашей страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Стивен Скализ был выбран кандидатом на должность спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Однако внезапно он снял свою кандидатуру.