"ХАМАС та Путін мають спільне": найважливіші заяви із нового звернення Байдена (відео)

Політик багато розповів про свої візити як до України, та і до Ізраїлю — обидва під час активних військових дій у країнах

Американський лідер Джо Байден у ніч на 20 жовтня (за часом Штатів — 19 жовтня) виступив у Білому Домі зі зверненням до американців. Головна ідея цієї промови — пояснити своїм співвітчизникам, чому допомога Україні та Ізраїлю під час воєн у цих державах є важливою. Важливою не лише для українців та ізраїльтян, а й для американців і решти цивілізованого світу.

Промова, що транслювалася основними американськими телеканалами, вийшла довгою і насиченою, "Телеграф" приводить окремі важливі цитати прямою мовою у цьому матеріалі. Для зручності ми розбили звернення Байдена на кілька підтем, хоча усі його слова були тісно зв'язані однією думкою — зло має програти.

Про те, чому допомога Україні та Ізраїлю є важливими

Ми стоїмо перед точкою перелому історії. Один із тих моментів, коли рішення, які ми приймаємо сьогодні, визначатимуть майбутнє на десятиліття вперед.

Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають більше хаосу, смертей і більше руйнувань. Вони продовжують йти. А вартість і загрози для Америки та світу продовжують зростати.

Отже, якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься лише Україною. Він — Путін уже погрожував нагадати, процитувати, нагадати Польщі, що їхні західні землі — подарунок Росії. Один із його головних радників, колишній президент Росії, назвав Естонію, Латвію та Литву балтійськими провінціями Росії.

За межами Європи ми знаємо, що за цим спостерігають наші союзники, і, можливо, найголовніше, наші супротивники та конкуренти. За нашою відповіддю спостерігають і в Україні. І якщо ми підемо й дозволимо Путіну знищити незалежність України, потенційні агресори в усьому світі отримають сміливість спробувати те саме. Ризик конфлікту та хаосу може поширитися в інших частинах світу: в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, особливо на Близькому Сході. Іран підтримує Росію в Україні, а також ХАМАС та інші терористичні групи в регіоні. І ми продовжуватимемо притягувати їх до відповідальності, я можу додати.

Американське лідерство – це те, що тримає світ разом. Американські альянси – це те, що забезпечує нам, Америку, безпеку. Американські цінності – це те, що робить нас партнером, з яким інші країни хочуть працювати. Піддавати все це ризику, якщо ми підемо з України, якщо ми відвернемося від Ізраїлю, просто не варто.

Ось чому завтра я надішлю до Конгресу терміновий бюджетний запит для фінансування потреб національної безпеки Америки, підтримки наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну. Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди американській безпеці протягом поколінь, допоможе нам уберегти американські війська від небезпеки, допоможе нам побудувати безпечніший, мирніший і процвітаючий світ для наших дітей і онуків.

Про війну в Ізраїлі

Мені кажуть, що я перший американський президент, який побував там [в Ізраїлі — ред.] під час війни. Я зустрівся з прем’єр-міністром і членами його кабінету, і, що найбільше зворушливо, я зустрівся з ізраїльтянами, які особисто пережили жахливий жах нападу ХАМАС 7 жовтня. […] Терористичне угруповання ХАМАС розв'язало чисте чисте зло у світі, але, на жаль, єврейський народ знає, мабуть, краще за всіх, що немає меж розбещеності людей, коли вони хочуть заподіяти біль іншим.

В Ізраїлі я бачив людей, які є сильними, рішучими, стійкими, а також розлюченими, в шоці та глибокому, глибокому болі. Я також розмовляв з президентом Аббасом, Палестинською владою, і повторив, що Сполучені Штати залишаються відданими праву палестинського народу на гідність і самовизначення. Дії терористів ХАМАС цього не знімають відразу.

Як і багато інших, я розбитий серцем через трагічну втрату палестинських життів, включаючи вибух у лікарні в Газі, якого не зробили ізраїльтяни. Ми оплакуємо кожне невинно втрачене життя. Ми не можемо ігнорувати людяність невинних палестинців, які хочуть лише жити в мирі та мати можливість.

Про війну в Україні

Ви знаєте, напад на Ізраїль є відлунням майже 20 місяців війни, трагедії та жорстокості, заподіяних народу України, людям, які дуже сильно постраждали після того, як Путін почав своє повне вторгнення. Ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтувань, які росіяни використовували як зброю, і тисячі й тисячі українських дітей, насильно вивезених до Росії, вкрадених у батьків. Це погано.

[…] На початку цього року я сів на борт Air Force One для секретного рейсу до Польщі. Там я сів у потяг із затемненими вікнами на 10-годинну поїздку в один бік до Києва, щоб стояти з народом України напередодні річниці їх хороброї боротьби з Путіним. Мені сказали, що я був першим американцем, який увійшов у зону бойових дій, неконтрольовану збройними силами Сполучених Штатів після президента Лінкольна.

Зі мною була лише невелика група співробітників служби безпеки та кілька радників. Але коли я вийшов із поїзда і зустрів Зеленського, президента Зеленського, я не почувався самотнім. Я приніс із собою ідею Америки, обіцянку Америки людям, які сьогодні борються за те саме, за що ми боролися 250 років тому: свободу, незалежність, самовизначення. І коли я гуляв Києвом із президентом Зеленським, де здалеку лунали сирени повітряної тривоги, я відчув те, у що завжди вірив сильніше, ніж будь-коли раніше: Америка все ще є маяком для світу.

[ВАЖЛИВО! Це лише частина слів Байдена про Україну, приводити всі — означає передрук понад половини промови, — ред.]

Про пов'язаність війн в Україні та Ізраїлі

ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне. Вони обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію — повністю її знищити. Заявленою метою існування ХАМАС є знищення держави Ізраїль і вбивство євреїв. ХАМАС не представляє палестинський народ. ХАМАС використовує палестинських цивільних як живий щит, і невинні палестинські родини дуже страждають через них.

Тим часом Путін заперечує, що Україна має або коли-небудь мала справжню державність. Він стверджує, що Радянський Союз створив Україну. І лише два тижні тому він сказав світові, що якщо Сполучені Штати та наші союзники припинять допомогати — ред. — а якщо Сполучені Штати припинять, то це зроблять і наші союзники — військовій підтримці Україні залишиться, цитуйте, тиждень життя.

Про пакет допомоги обом країнам

В Ізраїлі ми повинні переконатися, що вони мають усе необхідне для захисту свого народу сьогодні і завжди. Пакет заходів безпеки, який я надсилаю до Конгресу і прошу його зробити, є безпрецедентною відданістю безпеці Ізраїлю, яка посилить якісну військову перевагу Ізраїлю, якій ми зобов’язалися: якісну військову перевагу. Ми подбаємо про те, щоб "Залізний купол" продовжував охороняти небо над Ізраїлем. Ми подбаємо про те, щоб інші ворогуючі сторони в регіоні знали, що Ізраїль сильніший, ніж будь-коли, і завадимо поширенню цього конфлікту.

Подивіться, в той же час президент Нетаньяху і я знову обговорили вчора критичну потребу для Ізраїлю діяти за законами війни. Це означає захист цивільних осіб під час бою якнайкраще. Населення Гази терміново потребує їжі, води та ліків.

[…] Щодо України, я прошу Конгрес переконатися, що ми можемо продовжувати надсилати Україні зброю, необхідну для безперервного захисту себе та своєї країни, щоб Україна могла зупинити жорстокість Путіна в Україні. Їм це вдається. Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що візьме Київ і всю Україну за лічені дні. Більш ніж через рік Путін зазнав невдачі, і він продовжує зазнавати невдач.

[…] З самого початку я сказав, що не надішлю американських військ воювати в Україну. Усе, про що Україна просить, – це допомога, зброя, боєприпаси, потенціал, здатність відтіснити російські війська, що вторглися, зі своєї землі. А системи ППО збивати російські ракети до того, як вони знищать українські міста.

Дозвольте мені прояснити дещо. Ми відправляємо в Україну техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, виділені Конгресом, ми використовуємо їх для поповнення наших власних складів, наших власних запасів новим обладнанням. Техніка, яка захищає Америку і зроблена в Америці. Ракети Patriot для батарей ППО, виготовлені в Арізоні. Артилерійські снаряди виробляються в 12 штатах по всій країні, в Пенсільванії, Огайо, Техасі. І багато іншого. Ви знаєте, як і під час Другої світової війни, сьогодні патріотичні американські робітники будують арсенал демократії та служать справі свободи.

Ми, як сказала моя подруга Мадлен Олбрайт, незамінна нація.

Сьогодні в усьому світі є невинні люди, які сподіваються завдяки нам. Хто вірить у краще життя завдяки нам. Які відчайдушно прагнуть не бути нами забутими. І які нас чекають.

Але час має важливе значення. […] Ми не можемо дозволити дріб’язковій, партійній, гнівній політиці стати на шляху виконання наших обов’язків як великої нації. Ми не можемо і не дозволимо перемогти таким терористам, як ХАМАС, і тиранам, як Путін. Я відмовляюся дозволити цьому статися.

Повний текст промови англійською мовою можна прочитати на сайті The New York Times за посиланням.