Пресс-секретарь путина заявил, что рф не приемлет "такой тон"

В кремле возмущены словами президента США Джо Байдена, который поставил знак равенства между политикой российского президента владимира путина и действиями террористов ХАМАС. В ходе своего обращения к американской нации лидер США заявил, что хотя ХАМАС и путин представляют разные угрозы, между ними много общего — они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию.

Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков. Его слова цитируют росСМИ.

"Мы не приемлем такой тон в отношении российской федерации и в отношении нашего президента", — заявил он журналистам.

песков добавил, что "фамилия путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США". По его словам, сейчас очень волнительный, очень потенциально опасный момент в международной обстановке, в частности и война на Ближнем Востоке.

"И эмоций много в выступлениях разных политиков, в том числе и высокопоставленных политиков и государственных деятелей. Но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств. И вряд ли такая риторика может быть приемлема для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении российской федерации и в отношении нашего президента", — заявил пресс-секретарь диктатора.

Напомним, президент США Джо Байден, в ходе своего большого обращения к американцам в ночь на 20 октября (по времени Штатов — 19 октября) сказал, что нападение ХАМАС на Израиль является "эхом" той войны, которую уже почти 20 месяцев ведет в Украине президент россии владимир путин.

"Вы знаете, нападение на Израиль является эхом почти 20 месяцев войны, трагедии и жестокости, причиненных народу Украины, людям, которые сильно пострадали после того, как Путин начал полномасштабное вторжение. Мы не забыли о массовых захоронениях, найденных телах со следами пыток, изнасилований, которые россияне использовали как оружие, и тысячи и тысячи украинских детей, насильственно вывезенных в россию, украденных у родителей", — сказал Байден.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в своем обращении Джо Байден также поделился воспоминаниями о своем визите в Киев в феврале 2023 года. Он рассказал, что чувствовал, гуляя под звук сирен с Владимиром Зеленским по столице Украины и какое обещание тогда привез.