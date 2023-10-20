США провели випробування на ядерному полігоні: у путіна відреагували загрозою
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У ході експерименту використовувалися хімічні вибухові речовини
Минулої середи, 18 жовтня, вчені Сполучених Штатів Америки в рамках експерименту для виявлення малопотужних ядерних вибухів по всьому світу провели випробувальний вибух. Цього ж дня в восії ухвалили закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).
Про випробування повідомила Національна адміністрація з ядерної безпеки США (NNSA). Зазначається, що на Невадському випробувальному полігоні було проведено підземний хімічний вибух.
"Ці експерименти просувають наші зусилля щодо розробки нових технологій на підтримку цілей США в галузі ядерного нерозповсюдження. Вони допоможуть знизити глобальні ядерні загрози за рахунок покращення виявлення підземних випробувань ядерних вибухових речовин ", — прокоментував заступник адміністратора NNSA з питань ядерного нерозповсюдження Корі Хіндерштейн.
Зазначається, що в ході експерименту використовувалися хімічні фугасні вибухові речовини та радіотрасери. Вибух проходив під контролем профільних вчених, а також службовців Корпусу інженерних військ армії США.
"Експеримент допоможе перевірити нові прогностичні моделі вибухів та алгоритми їх виявлення. Вимірювання проводилися за допомогою акселерометрів, сейсмометрів, інфразвукових датчиків, електромагнітних датчиків, хімічних та радіоактивних пробовідбірників, а також метеорологічних датчиків", — наголосили в NNSA.
Своєю чергою в росії вже відреагували на ці випробування. У МЗС росії заявили, що перевіряють цю інформацію.
Там наголосили, що якщо дані про хімічне випробування в Неваді підтвердяться, то це не суперечить ні мораторію на ядерні випробування, ні ДВЗЯВ. "рф нагадує США про свою позицію щодо ядерних випробувань: першою проводити їх не буде, але якщо США проведуть випробування ядерну зброю, то москва це зробить теж", — сказано в повідомленні.
Як відомо, Невадський випробувальний полігон існує з 1951 року. Територія полігону складає близько 3500 км², на ньому було здійснено 928 ядерних вибухів. Найперший вибух потужністю в одну кілотонну було здійснено 27 січня 1951 року. Підземні ядерні випробування тривали аж до 23 вересня 1992 року, а вибухи, що не досягають критичної маси, тривають і донині.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що вважає ядерну загрозу з боку росії реальною, незважаючи на те, що багато хто не вірить у таку небезпеку.