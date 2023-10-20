США провели випробування на ядерному полігоні: у путіна відреагували загрозою

У ході експерименту використовувалися хімічні вибухові речовини

Минулої середи, 18 жовтня, вчені Сполучених Штатів Америки в рамках експерименту для виявлення малопотужних ядерних вибухів по всьому світу провели випробувальний вибух. Цього ж дня в восії ухвалили закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).

Про випробування повідомила Національна адміністрація з ядерної безпеки США (NNSA). Зазначається, що на Невадському випробувальному полігоні було проведено підземний хімічний вибух.

"Ці експерименти просувають наші зусилля щодо розробки нових технологій на підтримку цілей США в галузі ядерного нерозповсюдження. Вони допоможуть знизити глобальні ядерні загрози за рахунок покращення виявлення підземних випробувань ядерних вибухових речовин ", — прокоментував заступник адміністратора NNSA з питань ядерного нерозповсюдження Корі Хіндерштейн.

Зазначається, що в ході експерименту використовувалися хімічні фугасні вибухові речовини та радіотрасери. Вибух проходив під контролем профільних вчених, а також службовців Корпусу інженерних військ армії США.

Тунель на території полігону у Неваді

"Експеримент допоможе перевірити нові прогностичні моделі вибухів та алгоритми їх виявлення. Вимірювання проводилися за допомогою акселерометрів, сейсмометрів, інфразвукових датчиків, електромагнітних датчиків, хімічних та радіоактивних пробовідбірників, а також метеорологічних датчиків", — наголосили в NNSA.

Своєю чергою в росії вже відреагували на ці випробування. У МЗС росії заявили, що перевіряють цю інформацію.

Там наголосили, що якщо дані про хімічне випробування в Неваді підтвердяться, то це не суперечить ні мораторію на ядерні випробування, ні ДВЗЯВ. "рф нагадує США про свою позицію щодо ядерних випробувань: першою проводити їх не буде, але якщо США проведуть випробування ядерну зброю, то москва це зробить теж", — сказано в повідомленні.

Як відомо, Невадський випробувальний полігон існує з 1951 року. Територія полігону складає близько 3500 км², на ньому було здійснено 928 ядерних вибухів. Найперший вибух потужністю в одну кілотонну було здійснено 27 січня 1951 року. Підземні ядерні випробування тривали аж до 23 вересня 1992 року, а вибухи, що не досягають критичної маси, тривають і донині.

Невадський випробувальний полігон на карті

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що вважає ядерну загрозу з боку росії реальною, незважаючи на те, що багато хто не вірить у таку небезпеку.