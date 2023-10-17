росія порушить заборону на ядерні випробування? Що означає відкликання ратифікації договору

рф ратифікувала цей договір у 2000 році

Країна-агресор росія розпочинає процедуру відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), про що раніше заявляв володимир путін. Причиною такого кроку в росії назвали "безвідповідальне ставлення США до питань глобальної безпеки".

Відповідний законопроект держдума росії прийняла в першому читанні. Як повідомив речник держдуми росії в’ячеслав володін, розгляд документа в третьому читанні може відбутися 19 жовтня.

"Протягом 23 років ми чекали, що США ратифікують цей договір (ДВЗЯВ). Але Вашингтон через свої подвійні стандарти безвідповідального ставлення до питань глобальної безпеки не зробив цього. В інтересах забезпечення безпеки нашої країни ми відкликаємо ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", — написав він.

Також володін заявив про "необхідність діалогу на принципах взаємної поваги, відсутності подвійних стандартів, невтручання у справи суверенних держав". "рф зробить все для захисту своїх громадян і щоб глобальний стратегічний паритет був збережений", — зазначив він.

Як відомо, росія ратифікувала цей договір у 2000 році. Водночас, відкликаючи ратифікацію, росія залишиться підписантом договору і співпрацюватиме з організацією договору (ОДВЗЯІ) та глобальною системою моніторингу, що попереджає світ про будь-які ядерні випробування.

Раніше деякі російські чиновники стверджували, що відкликання ратифікації не означає, що росія відновить проведення випробувань ядерної зброї. Своєю чергою, на думку експертів з контролю над озброєннями, росія все-таки робить кроки для відновлення ядерних випробувань.

Після розвалу СРСР у росії жодного разу не проводили ядерні випробування. Радянський Союз провів останнє випробування у 1990 році, а США – у 1992 році.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що вважає ядерну загрозу з боку росії реальною, незважаючи на те, що багато хто не вірить у таку небезпеку.