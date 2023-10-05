Путін знову заговорив про "ядерку": назвав дві причини для завдання удару

рф також може відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань

У росії продовжують заявляти про можливе застосування ядерної зброї. Цього разу російський диктатор володимир путін висловився на тему ядерного удару у відповідь.

Про це він заявив у четвер, 5 жовтня, під час засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Варто зазначити, що питання про можливе зниження порогу застосування ядерної зброї в російській військовій доктрині путіну поставив одіозний прокремлівський пропагандист Сергій Караганов, який уже закликав ударити "ядеркою" по країнах Заходу через невдачі росії у війні в Україні.

"У російській військовій доктрині існує дві причини можливого застосування з боку росії ядерної зброї. Перша: це застосування щодо нас, тобто у зустрічному ударі. На практиці що це означає: ракети стартували, наша система СПРН виявила, зафіксувала, дала знати про те, що метою є територія росії — все це відбувається в секунди, щоб всі розуміли. І вже розуміючи, знаючи інформацію про те, що по росії завдається удар, ми зі свого боку відповідаємо на цю агресію", — заявив путін.

Він зазначив, що на сьогоднішній день відповідь на застосування ядерної зброї "є абсолютно неприйнятною для будь-якого потенційного агресора".

"Тому що з моменту виявлення старту ракет, звідки б це не надходило — з будь-якої точки Світового океану або з будь-якої території — у зустрічному ударі з’являється така кількість, стільки сотень наших ракет, що шансів на виживання ні в одного противника не залишиться, причому відразу на кількох напрямках", — наголосив путін.

Другою причиною застосування ядерної зброї він назвав загрозу для існування російської держави. "Якщо проти росії застосовуються навіть звичайні засоби озброєння, але під загрозу ставиться саме існування росії як держави. Ось дві можливі причини для застосування зброї, про яку ви сказали", — заявив путін.

Він вважає, що на сьогоднішній день немає необхідності змінювати ядерну доктрину росії. "Немає такої ситуації, за якої сьогодні щось загрожувало б російській державності та існуванню росії. Ні. Думаю, жодній людині в здоровому глузді і ясній пам’яті не спаде на думку застосувати ядерну зброю проти росії", — підкреслив путін.

Крім того, він припустив, що росія може відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. "Потрібні чи ні ядерні випробування, я не готовий сказати, але, думаю, поки достатньо буде поводитися дзеркально стосовно наших супротивників, США чи інших", — зазначив путін.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що вважає ядерну загрозу з боку росії реальною, незважаючи на те, що багато хто не вірить у таку небезпеку.