У Білорусі навряд чи є ядерна зброя рф: Резніков пояснив, чому лукашенко бреше

Мінськ може дуже швидко пошкодувати про розміщення ядерної зброї

На території Білорусі навряд чи вже є російська ядерна зброя, а мрії білоруського диктатора лукашенка про те, що він отримає від путіна зброю масового ураження і її контролюватиме – марення. Якщо російське ядерне озброєння і потрапить до Білорусі, це буде приводом для остаточного аншлюсу Білорусі росією.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок, 28 серпня, на зустрічі із журналістами.

"Ми ще не бачили фактів (наявності в Білорусі ядерної зброї рф — ред.). І в мене тут є певні сумніви. Я зараз поясню. Якби росія прийняла це рішення насправді зробити, вони (росіяни — ред.) точно будуть контролювати це самі. Тому якщо є ілюзії у глави Білорусі сьогодні, що він контролюватиме, то я глибоко сумніваюся", — сказав Резніков

Мало того, каже Резніков, це буде серйозна нагода для аншлюсу Білорусі повністю, якщо вони туди зайдуть із ядерною зброєю. І це велика небезпека для незалежності Білорусі.

"Хоча, можливо, в них (путіна та лукашенка — ред.) цей інтерес вже пропав, я не знаю. Але це будуть серйозні ризики для їхніх країн. Але суспільство не тільки наше, а європейське, має бути насторожі і дивитись, тому що це виклик", — підкреслив очільник оборонного відомства України.

Як повідомлялося раніше, нещодавно лукашенко заявляв, що Білорусь хоче отримати можливість самостійно розпоряджатися російською ядерною зброєю, яка буде розміщена на її території. Крім того, там уже проводять роботи зі створення механізму його застосування.