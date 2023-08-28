В Беларуси вряд ли есть ядерное оружие рф: Резников объяснил, почему лукашенко врёт

Минск может очень быстро пожалеть о размещении ядерного оружия

На территории Беларуси вряд ли уже есть российское ядерное оружие, а мечты белорусского диктатора лукашенко о том, что он получит от путина оружие массового поражения и будет его контролировать – бред. Если российское ядерное вооружение и попадет в Беларусь, это будет поводом для окончательного аншлюса Беларуси россией.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 28 августа, на встрече с журналистами.

"Мы еще не видели фактов (наличия в Беларуси ядерного оружия рф – ред.). И у меня здесь есть определенные сомнения. Я сейчас объясню. Если бы россия приняла это решение на самом деле сделать, они (россияне – ред.) точно будут контролировать это сами. Поэтому если есть иллюзии у главы Беларуси сегодня, что он будет контролировать, то я глубоко сомневаюсь", — сказал Резников

Более того, говорит Резников, это будет серьезный повод для аншлюса Беларуси полностью, если они туда зайдут с ядерным оружием. И это огромная опасность для независимости Беларуси.

"Хотя, возможно, у них (путина и лукашенко – ред.) этот интерес уже пропал, я не знаю. Но это будут серьезные риски для их стран. Но общество не только наше, а европейское, должно быть настороже и смотреть, потому что это вызов", — подчеркнул глава оборонного ведомства Украины.

Как сообщалось ранее, недавно лукашенко заявлял, что Беларусь хочет получить возможность самостоятельно распоряжаться российским ядерным оружием, которое будет размещено на ее территории. Кроме того, там уже ведут работы по созданию механизма его применения.