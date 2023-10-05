путин опять заговорил о "ядерке": назвал две причины для нанесения удара

рф также может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

В рф продолжают заявлять о возможном применении ядерного оружия. На этот раз российский диктатор владимир путин высказался на тему ответного ядерного удара.

Об этом он заявил в четверг, 5 октября, в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Стоит отметить, что вопрос о возможном снижении порога применения ядерного оружия в российской военной доктрине путину задал одиозный прокремлевский пропагандист Сергей Караганов, который уже призывал ударить "ядеркой" по странам Запада из-за неудач россии в войне в Украине.

"В российской военной доктрине существует две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первая: это применение в отношении нас, то есть в ответно-встречном ударе. На практике что это означает: ракеты стартовали, наша система СПРН обнаружила, зафиксировала, дала знать о том, что целью является территория рф – все это происходит в секунды, чтобы все понимали. И уже понимая, зная информацию о том, что по России наносится удар, мы со своей стороны отвечаем на эту агрессию", — заявил путин.

Он отметил, что на сегодняшний день ответ на применение ядерного оружия "является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора".

"Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило – из любой точки Мирового океана или с какой бы то ни было территории – в ответно-встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется, причем сразу на нескольких направлениях", — подчеркнул путин.

Второй причиной применения ядерного оружия он назвал угрозу существованию российского государства. "Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование россии как государства. Вот две возможных причины для применения оружия, о котором вы сказали", — заявил путин.

Он считает, что на сегодняшний день нет необходимости менять ядерную доктрину рф. "Нет такой ситуации, при которой сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию рф. Нет. Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении россии", — подчеркнул путин.

Кроме того, он допустил, что россия может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. "Нужны или нет ядерные испытания, я не готов сказать, но, думаю, пока достаточно будет вести себя зеркально по отношению к нашим противникам, США или другим", — отметил путин.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что считает ядерную угрозу со стороны рф реальной, несмотря на то, что многие не верят в такую опасность.