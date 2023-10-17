россия нарушит запрет на ядерные испытания? Что означает отзыв ратификации договора

рф ратифицировала данный договор в 2000 году

Страна-агрессор россия начала процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), о чем ранее заявлял владимир путин. Причиной такого шага в рф назвали "безответственное отношения США к вопросам глобальной безопасности".

Соответствующий законопроект госдума рф приняла в первом чтении. Как сообщил спикер госдумы рф вячеслав володин, рассмотрение документа в третьем чтении может состояться 19 октября.

"На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот договор (ДВЗЯИ). Но Вашингтон из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого. В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — написал он.

Также володин заявил о "необходимости диалога на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств". "рф сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен", — отметил он.

Как известно, рф ратифицировала данный договор в 2000 году. В то же время, отзывая ратификацию, россия останется подписантом договора и будет сотрудничать с организацией договора (ОДВЗЯИ) и глобальной системой мониторинга, предупреждающей мир о любых ядерных испытаниях.

Ранее некоторые российские чиновники утверждали, что отзыв ратификации не означает, что рф возобновит проведение испытаний ядерного оружия. В свою очередь, по мнению экспертов по контролю над вооружениями, россия все-таки предпринимает шаги для возобновления ядерных испытаний.

После развала СССР в рф ни разу не проводили ядерные испытания. Советский Союз провел последнее испытание в 1990 году, а США – в 1992 году.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что считает ядерную угрозу со стороны рф реальной, несмотря на то, что многие не верят в такую опасность.