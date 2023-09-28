росія більше не постачатиме США ядерне паливо: чому це тривожна новина

Зупинено експорт ядерного палива з портів Санкт-Петербурга

Країна-агресор зупинила експорт урану до Сполучених Штатів Америки. Причиною цього стала відсутність страхового покриття. Однак для США в цьому випадку це тривожна новина, адже рф покриває ядерним паливом чверть від 92 американських реакторів.

Інформацію про це повідомляє видання "Росатому". При цьому раніше уряд росії вже розглядав варіанти припинення постачання енергоресурсів до Штатів, як відповідь на заборону відправки російських енергоресурсів.

"Зупинено експорт ядерного палива з портів Санкт-Петербурга до США через відсутність страхового покриття", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зупинка експорту стала однією з причин зростання світових цін на уран. Так, за даними Trading Economics, станом на 25 вересня вартість фунта урану піднялася до $70. Таких цифр не було з 2011 року після аварії на японській АЕС "Фукусіма-1".

Варто додати, що росія виробляє найбільше у світі ядерного палива, без якого атомні станції не зможуть продовжувати роботу. Як повідомляє Bloomberg, приблизно половина світового постачання збагаченого урану йде саме з росії. Країна-агресор забезпечує ядерним паливом чверть від 92 американських реакторів, а водночас ще й десятки атомних станцій у Європі та Азії.

Складність у цій ситуації у тому, що галузі зі збагачення урану втрачені, оскільки тривалий час де вони приносили вигоди. Тепер західним країнам необхідно займатися відновленням цієї галузі, а це займе деякий час і на це знадобляться кошти.

Сьогодні Urenco Ltd. — Єдиний комерційний постачальник збагаченого урану в Північній Америці. Завод забезпечує близько третини всіх потреб США у збагаченому урані. Нині підприємство перебуває у процесі розширення. Згідно з планами США, там мають виробляти на 15% більше ядерного палива.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економічний радник президента України Олег Устенко розповів, що Київ пропонує Заходу заповнити прогалини у санкціях, які дозволяють паливу, отриманому з російської нафти, заповнювати Євросоюз. Але Захід на такі умовляння навряд чи погодиться.