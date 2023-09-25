Обмеження G7 не спрацювали: як росія продає свою нафту

кремль зможе заробити на нафті на 15 млрд дол більше за передбачуване

У росії вигадали механізм обходу санкцій "Великої сімки" на більшу частину свого експорту нафти. У зв’язку із цим доходи кремля від продажу сировини зросли.

Таку інформацію повідомляє Financial Times. Видання зазначає, що зростанню російських доходів сприяє стійке зростання цін на сиру нафту з липня до 95 доларів за барель у поєднанні зі зниженням знижки на власну нафту. Таким чином, кремль у 2023 році на продажу нафти зможе заробити на 15 млрд доларів більше.

Згідно з публікацією FT, у серпні росія здійснила майже 75% постачання нафти без західної страховки, порівняно з приблизно 50% цієї весни.

Таке зростання говорить про те, що в кремлі вигадали як обійти обмеження цін на нафту, встановленого країнами "Великої сімки". Як відомо, цінова "стеля" становить 60 доларів за барель. Хитрощі дозволяють росії продавати більше своєї нафти за цінами, близькими до цін міжнародного ринку.

Спроби Заходу обмежити доходи росії від продажу нафти, які становлять більшу частину бюджету країни-агресора, не спрацьовують.

У FT резюмували, що згідно з цифрами, військовий бюджет путіна надходитиме більше доходів від нафти, не дивлячись на загальне зниження обсягів експорту.

Як працює механізм G7

Країни G7 разом із ЄС та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту у грудні минулого року. У лютому додалися обмеження і на нафтопродукти. Схему вигадали у Вашингтоні, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною. Цей механізм дозволить уникнути збоїв на ринку через заборону ЄС на російську нафту.

Згідно зі схемою, треті країни можуть купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден, якщо доведуть, що покупка не перевищує ціновий ліміт у 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива та 100 доларів за барель легкого палива (бензин та дизельне паливо). ).

Раніше "Телеграф" писав, що паливо із російської нафти наповнює Євросоюз.