Перша спроба порушити ембарго ЄС: у Греції намагаються масово провезти російську нафту

До Лаконської затоки (Греція) прибули відразу три танкери з російською сирою нафтою

Моніторингова група Інституту чорноморських стратегічних досліджень зафіксувала першу спробу грубого порушення ембарго Європейського союзу на морський імпорт сирої нафти росії.

Так, 23 та 24 грудня до Лаконської затоки (Греція) прибули відразу три танкери з російською сирою нафтою. Йдеться про грецькі танкери TRIDENT HOPE, SOVEREIGN та ANAFI WARRIOR. Про це повідомив керівник моніторингової групи Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що таким чином до територіальних вод та ексклюзивної економічної зони Греції, країни-члена ЄС, прибуло близько 270 000 тонн російської сирої нафти.

Клименко підкреслив, що Лаконійська затока відома як місце рейдової перевалки нафти з борту на борт, а отже можна припустити, що ця нафта буде перевантажена на інші танкери для подальшого постачання її до країн ЄС.

Також керівник моніторингової групи опублікував фотофіксацію порту виходу, маршруту та пункту прибуття по кожному танкеру.

Важливо врахувати, що всі три танкери-порушники мають судновласників із Греції. Керівник моніторингової групи наголосив, що невипадковим був і час скоєння порушення.

"Час цього порушення обрано не випадково – під час різдвяних та новорічних відпусток багатьох держслужбовців у країнах ЄС та Єврокомісії. Впевнені, що реакція МЗС України, Єврокомісії, державних органів Греції не забариться, попри святкові дні", — пише Клименко.

Він також додав, що перше порушення – це перевірка реакції ЄС.

Буде швидка реакція – ця "схема" припинить існування, не буде – прямо зараз у цю ж Лаконійську затоку йдуть ще 3-5 таких самих танкерів. Прохання розповсюджувати. Експорт нафти в росії — основне джерело фінансування продовження війни ", — підсумував Клименко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що дипломати Європейського Союзу остаточно домовилися встановити граничну ціну на російську нафту, яка транспортується морем.