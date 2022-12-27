Первая попытка нарушить эмбарго ЕС: в Греции пытаются массово провезти российскую нефть

В Лаконский залив (Греция) прибыли сразу три танкера с российской сырой нефтью

Мониторинговая группа "Института черноморских стратегических исследований" зафиксировала первую попытку грубого нарушения эмбарго Европейского союза на морской импорт сырой нефти рф.

Так, 23 и 24 декабря в Лаконский залив (Греция) прибыли сразу три танкера с российской сырой нефтью. Речь идет о греческих танкерах TRIDENT HOPE, SOVEREIGN и ANAFI WARRIOR. Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что таким образом в территориальные воды и эксклюзивную экономическую зону Греции, страны-члена ЕС, прибыло около 270 000 тонн российской сырой нефти.

Клименко подчеркнул, что Лаконийский залив известен как место рейдовой перевалки нефти с борта на борт, а значит можно предположить, что эта нефть будет перегружена на другие танкеры для дальнейших поставок ее в страны ЕС.

Также руководитель мониторинговой группы опубликовал фотофиксацию порта выхода, маршрута и пункта прибытия по каждому танкеру.

Важно учесть, что все три танкера-нарушителя имеют судовладельцев из Греции. Руководитель мониторинговой группы подчеркнул, что неслучайным было и время совершения нарушения.

"Время этого нарушения выбрано не случайно – во время рождественских и новогодних отпусков многих госслужащих в странах ЕС и Еврокомиссии. Уверены, что реакция МИД Украины, Еврокомиссии, государственных органов Греции не заставит себя ждать, несмотря на праздничные дни", — пишет Клименко.

Он также добавил, что первое нарушение — это проверка реакции ЕС.

Будет быстрая реакция – эта "схема" прекратит существование, не будет – прямо сейчас в этот же Лаконийский залив идут еще 3-5 таких же танкеров. Просьба распространять. Экспорт нефти в рф – основной источник финансирования продолжения войны", — подытожил Клименко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что дипломаты Европейского Союза окончательно договорились установить предельную цену на российскую нефть, которая транспортируется морем.