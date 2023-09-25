Ограничения G7 не сработали: как россия продает свою нефть

кремль сможет заработать на нефти на 15 млрд долл больше предполагаемого

В россии придумали механизм обхода санкций "Большой семерки" на большую часть своего экспорта нефти. В связи с этим доходы кремля от продажи сырья выросли.

Такую информацию сообщает Financial Times. Издание отмечает, что росту российских доходов способствует устойчивый рост цен на сырую нефть с июля до более чем 95 долларов за баррель в сочетании со снижением скидки на собственную нефть. Таким образом кремль в 2023 году на продаже нефти сможет заработать на 15 млрд долларов больше.

Согласно публикации FT, в августе россия осуществила почти 75% поставок нефти без западной страховки, по сравнению с примерно 50% этой весной.

Такой рост говорит о том, что в кремле придумали как обойти ограничения цен на нефть, установленного странами "Большой семерки". Как известно, ценовой "потолок" составляет 60 долларов за баррель. Ухищрения позволяют россии продавать больше своей нефти по ценам, близким к ценам международного рынка.

Попытки Захода ограничить доходы рф от продажи нефти, которые составляют большую часть бюджета страны-агрессора, не срабатывают.

В FT резюмировали, что согласно цифрам, военный бюджет путина будет поступать больше доходов от нефти, не смотря на общее снижение объемов экспорта.

Как работает механизм G7

Страны G7 вместе с ЕС и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года. В феврале добавились ограничения и на нефтепродукты. Схему придумали в Вашингтоне, чтобы сократить доходы москвы на фоне ее войны с Украиной. Этот механизм позволит избежать сбоев на рынке в результате запрета ЕС на российскую нефть.

Согласно схеме, третьи страны могут покупать российское топливо, используя западное страхование судов, если докажут, что покупка не превышает ценовой лимит в 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива (бензин и дизельное топливо).

Ранее "Телеграф" писал, что топливо из российской нефти наполняет Евросоюз.