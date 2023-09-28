россия больше не будет поставлять США ядерное топливо: почему это тревожная новость

Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга

Страна-агрессор остановила экспорт урана в Соединенные Штаты Америки. Причиной тому стало отсутствие страхового покрытия. Однако для США в данном случае это тревожная новость, ведь рф снабжает ядерным топливом четверть от 92 американских реакторов.

Информацию об этом сообщает издание "Росатома". При этом ранее правительство рф уже рассматривало варианты прекращения поставок энергоресурсов в Штаты, как ответ на запрет отправки российских энергоресурсов.

"Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка экспорта стала одной из причин роста мировых цен на уран. Так, согласно данным Trading Economics, по состоянию на 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до $70. Таких цифр не было с 2011 года после аварии на японской АЭС "Фукусима-1".

Стоит добавить, что россия производит больше всего в мире ядерного топлива, без которого атомные станции не смогут продолжать работу. Как сообщает Bloomberg, примерно половина мирового снабжения обогащенного урана идет именно из россии. Страна-агрессор снабжает ядерным топливом четверть от 92 американских реакторов, а вместе с тем еще и десятки атомных станций в Европе и Азии.

Сложность в данной ситуации заключается в том, что отрасли по обогащению урана утрачены, так как долгое время они не приносили выгоды. Теперь западным странам необходимо заниматься восстановлением этой отрасли, а это займет некоторое время и также на это потребуются средства.

На сегодняшний день Urenco Ltd. – единственный коммерческий поставщик обогащенного урана в Северной Америке. Завод обеспечивает около трети всех потребностей США в обогащенном уране. Сейчас предприятие находится в процессе расширения. Согласно планам США, там должны будут производить на 15% больше ядерного топлива.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономический советник президента Украины Олег Устенко рассказал, что Киев предлагает Западу заполнить пробелы в санкциях, которые позволяют топливу, полученному из российской нефти, заполнять Евросоюз. Но Запад на такие уговоры вряд ли согласится.