США провели испытания на ядерном полигоне: у путина отреагировали угрозой

В ходе эксперимента использовались химические взрывчатые вещества

В минувшую среду, 18 октября, ученые Соединенных Штатов Америки в рамках эксперимента для обнаружения маломощных ядерных взрывов по всему миру провели испытательный взрыв. В этот же день в россии приняли закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об испытаниях сообщила Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA). Отмечается, что на Невадском испытательном полигоне был проведен подземный химический взрыв.

"Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США в области ядерного нераспространения. Они помогут снизить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных испытаний ядерных взрывчатых веществ", — прокомментировал заместитель администратора NNSA по вопросам ядерного нераспространения Кори Хиндерштейн.

Отмечается, что в ходе эксперимента использовались химические фугасные взрывчатые вещества и радиотрассеры. Взрыв проходил под контролем профильных ученых, а также служащих Корпуса инженерных войск армии США.

Туннель на территории полигона в Неваде

"Эксперимент поможет проверить новые прогностические модели взрывов и алгоритмы их обнаружения. Измерения проводились с помощью акселерометров, сейсмометров, инфразвуковых датчиков, электромагнитных датчиков, химических и радиоактивных пробоотборников, а также метеорологических датчиков", — подчеркнули в NNSA.

В свою очередь в рф уже отреагировали на эти испытания. В МИД рф заявили, что проверяют данную информацию.

Там подчеркнули, что если данные о химическом испытании в Неваде подтвердятся, то это не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни ДВЗЯИ. "рф напоминает США о своей позиции по ядерным испытаниям: первой проводить их не будет, но если США испытают ядерное оружие, то москва тоже", — сказано в сообщении.

Как известно, Невадский испытательный полигон существует с 1951 года. Территория полигона около 3500 км², на нём было осуществлено 928 ядерных взрывов. Самый первый взрыв мощностью в одну килотонну был произведён 27 января 1951 года. Подземные ядерные испытания продолжались вплоть до 23 сентября 1992 года, а взрывы, не достигающие критической массы, продолжаются и по сей день.

Невадский испытательный полигон н карте

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что считает ядерную угрозу со стороны рф реальной, несмотря на то, что многие не верят в такую опасность.