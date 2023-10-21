Байден заявил о необходимости создать "новый мировой порядок": подробности громкого заявления

Американский лидер говорит, что мир находится в переломном моменте истории

Решения, которые западный мир примет в ближайшие несколько лет напрямую скажутся на том, что будет происходить в последующие несколько десятилетий.

Как рассказал президент США Джо Байден на предвыборном приеме в Вашингтоне, миру необходим "новый мировой порядок". Его выступление было обнародовано пресс-службой Белого дома.

"Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, и всё работало чертовски хорошо, но теперь всё выдохлось. Нужен новый, новый мировой порядок", — сказал Байден.

По его словам, если США будут "достаточно дерзки и уверены в себе", то они смогут объединить мир так, как "этого никогда не было раньше".

При этом американский лидер отметил, что сейчас наступил переломный момент истории, а решения которые будут приняты в ближайшие 4-5 лет в конечном итоге определят то, как будут выглядеть для всего мира следующие 40-50 лет.

"Я просто думаю, что у нас есть реальная возможность объединить мир так, как этого не было уже долгое время. И укрепить перспективу мира, а не умалить ее", — сказал он.

Стоит отметить, что фраза "новый мировой порядок" традиционно ассоциируется с планами лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера по изменению границ в Европе и уже использовалась российскими пропагандистами для оправдания вторжения в Украину.

Впрочем, в США эта фраза имеет несколько другой смысл из-за фразы "Novus ordo seclorum", которая прописана на Большой печати США (зарегистрирована еще в 1782 году). Дословно это переводится, как "Новый порядок на века", но в некоторых трактовках перевод звучит как "новый мировой порядок". Поэтому лидеры США неоднократно использовали эту фразу в своих публичных выступлениях.

Как сообщалось ранее, на днях Байден заявил, что нападение ХАМАС на Израиль является "эхом" российского вторжения в Украину. Тем самым он сравнил политику российского диктатора с поведением террористической организации, чем вызвал сильное негодование у кремля.