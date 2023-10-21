Вопрос нацбезопасности США: Байден объяснил, почему Украина и Израиль важны для американцев

Американский президент говорит, что эти войны ближе, чем кажется

Президент США Джо Байден объяснил американцам, почему для Вашингтона важно продолжать оказывать поддержку Украине и Израилю.

Как сообщил он в своей соцсети X (бывший Twitter), для многих американцев вопросы войн в этих двух странах могут показаться далекими, но им не стоит так считать.

"Успех Израиля и Украины жизненно важен для нашей национальной безопасности. История научила нас, что когда террористы и диктаторы не платят свою цену, они вызывают больше смертей и разрушений", — написал американский лидер.

Как сообщалось ранее, на днях Байден заявил, что нападение ХАМАС на Израиль является "эхом" российского вторжения в Украину. Тем самым он сравнил политику российского диктатора с поведением террористической организации, чем вызвал сильное негодование у кремля.

Стоит отметить, что накануне президент США запросил у Конгресса 106 миллиардов долларов, из которых более 60 должны пойти на оборонные нужды Украины. В этом пакете предусмотрены и средства для Израиля, но на его нужды заложено в разы меньше — 14 миллиардов.

Ранее Телеграф сообщал, что в США озвучили количество ракет ATACMS, которые получила Украина. Доставка происходила тайно, чтобы россияне не нанесли удары.