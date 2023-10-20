Байден запросив у Конгресу величезну суму для України

Стало відомо, на що США направлять додаткові кошти для України

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу серйозну суму додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Для допомоги нашій країні планують виділити 61,3 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті Білого дому. Йдеться про 106 млрд доларів, з яких майже 62 млрд — для України.

Повідомляється, що Джо Байден після атак ХАМАС на Ізраїль вирішив посилити заходи безпеки, розвідки та дипломатичної підтримки цього народу. Додаткові кошти будуть спрямовані на звільнення заручників із сектору Газа, гуманітарну допомогу громадянським та іншу безпекову підтримку.

Крім того, США не мають наміру припиняти підтримку України у війні проти росії. На суму допомоги закладено кошти на невійськову допомогу: пряму бюджетну підтримку, інвестиції в критично важливу інфраструктуру, підтримку правоохоронних органів, розмінування території, підтримку українських біженців у США, ядерну та радіологічну безпеку.

"Додатковий запит адміністрації надасть необхідну підготовку, обладнання та зброю, необхідні для того, щоб допомогти Україні захистити та повернути свою суверенну територію, а також захистити український народ від російської агресії", — сказано на сайті Білого дому.

Також американський уряд докладно розповів, на що будуть спрямовані гроші для України:

30 млрд доларів — на програми Пентагону з озброєння для України та поповнення власних запасів;

14,4 млрд доларів — на військову, розвідувальну та іншу безпекову підтримку;

16,3 млрд доларів — на програми Держдепу з економічної, безпеки та операційної підтримки;

481 млн доларів – на програми підтримки українців, які прибувають у США за програмою U4U;

149 млн доларів — для відповіді на ядерні та радіологічні загрози та розвиток можливостей.

Ізраїлю планують виділити 14,3 млрд доларів, а окремо на гуманітарну підтримку України, Ізраїлю та Гази буде виділено 9,15 млрд доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США озвучили кількість ракет ATACMS, які отримала Україна. Доставка відбувалася таємно, щоб росіяни не завдали ударів.