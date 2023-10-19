Загальний пакет допомоги США для України та Ізраїлю: ЗМІ дізналися, скільки грошей виділять Києву

Все може вирішитись цього тижня

Очікується, що цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена, який наступної ночі звернеться до нації з приводу Ізраїлю та України, представить Конгресу новий пакет фінансування. До нього буде включено допомогу Україні та Ізраїлю.

Хоча додатковий пакет фінансування поки що на стадії доопрацювання, швидше за все, до нього буде включено 60 мільярдів доларів для України. Про це пише NBC News, посилаючись на інформацію кількох джерел, знайомих із питанням. Також пакет включатиме приблизно 40 мільярдів доларів на надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та посилення кордону США та Мексики.

"Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде поданий на фінансовий рік, що закінчується у вересні наступного року, складе близько 100 мільярдів доларів, повідомили чотири джерела, які безпосередньо беруть участь у процесі", — йдеться у статті.

За даними джерел, адміністрація Байдена офіційно подасть додатковий запит на суму 100 мільярдів доларів уже 20 жовтня. Зазначається, що республіканці дедалі більше розходяться у думках щодо того, чи слід продовжувати військову допомогу Україні. Наразі США надали Києву понад 75 мільярдів доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги.

Як раніше розповідав "Телеграф", за даними західних ЗМІ, додатковий пакет фінансування у 100 мільярдів доларів увійдуть витрати не лише на допомогу Україні та Ізраїлю. Також туди можуть включити кошти на забезпечення захисту кордонів від нелегальних мігрантів та підтримку безпеки в Тайвані.