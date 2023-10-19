У США протестувальники увірвалися до будівлі Конгресу: вимагали припинити обстріл Гази (відео)

Поліція змогла витіснити демонстрантів надвір

На тлі протестів по всьому світу через удар по лікарні в Газі, де загинуло понад 500 людей, близько сотні протестувальників увірвалися до будівлі Конгресу США, вимагаючи від Ізраїлю припинення вогню.

Як пише Dailymail, демонстранти зайняли центральний хол, чим блокували доступ до зали засідань. Після цього вони сіли в коло і почали співати пісні та голосно скандувати гасла з вимогою припинити обстріл.

При цьому багато хто з них тримав плакати з написами "Євреї вимагають припинення вогню" і "Дайте Газі жити", а деякі з них звинуватили Ізраїль у скоєнні воєнного злочину.

Поліція закликала демонстрантів залишити будівлю Капітолія, а після відмови почала затримувати протестувальників.

Зрештою, правоохоронцям вдалося витіснити людей з будівлі парламенту, після чого демонстрація продовжилася на вулиці.

Як повідомлялося раніше 18 жовтня в Газі стався вибух на території лікарні, через що загинуло понад 500 осіб, в основному мирних жителів. Країни Близького Сходу звинуватили в Ізраїлі, після чого там почалися масштабні антиізраїльські протести.

У Тель-Авіві свою причетність заперечують і кажуть, що вибух стався внаслідок осічки під час запуску ракети бойовиками "Ісламського джихаду".