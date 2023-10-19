В США протестующие ворвались в здание Конгресса: требовали прекратить обстрелы Газы (видео)

Полиция смогла вытеснить демонстрантов на улицу

На фоне протестов по всему миру из-за удара по больнице в Газе, где погибли более 500 человек, около сотни протестующих ворвались в здание Конгресса США требуя от Израиля прекращения огня.

Как пишет Dailymail, демонстранты заняли центральный холл, чем блокировали доступ к залу заседаний. После этого, они сели в круг и начали петь песни и громко скандировать лозунги с требованием прекратить обстрелы.

При этом многие из них держали плакаты с надписями "Евреи требуют прекращения огня" и "Дайте Газе жить", а некоторые из них обвинили Израиль в совершении военного преступления.

Полиция призвала демонстрантов покинуть здание Капитолия, а после отказа начала задерживать протестующих.

В конечном итоге правоохранителям удалось вытеснить людей из здания парламента, после чего демонстрация продолжилась на улице.

Как сообщалось ранее 18 октября в Газе произошел взрыв на территории больницы из-за чего погибло более 500 человек, в основном мирных жителей. Страны Ближнего Востока обвинили в случившемся Израиль, после чего там начались масштабные антиизраильские протесты.

В Тель-Авиве свою причастность отрицают и говорят, что взрыв произошел вследствие осечки во время запуска ракеты боевиками "Исламского джихада".