"Невдалий запуск ракети": Ізраїль новим відео пояснив свою версію удару по лікарні у Газі

Опубліковано кадри, на яких показано територію навколо лікарні до та після удару

Армія оборони Ізраїлю прокоментувала удар по лікарні Аль-Ахлі у секторі Газа, внаслідок якого є сотні жертв. При цьому було опубліковано відео території лікарні до та після події.

Так, солдати ЦАХАл заявляють, що атака по лікарні — це "невдалий запуск ракети" терористів "Ісламський джихад". Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Армії оборони Ізраїлю.

"Невдалий пуск ракети терористичної організації "Ісламський джихад" вразив лікарню Аль-Ахлі в місті Газа. Додається відео системи ВВС, що зняло територію навколо лікарні до і після невдалого запуску ракети терористичною організацією "Ісламський джихад", — йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео, зробленому з безпілотника, показано наслідки удару. Зазначається, що якби вибух у Секторі Газа був спричинений ізраїльськими боєприпасами, залишилася б вирва від 7 до 19 метрів у діаметрі.

Ізраїльські військові звернули увагу на те, що вирви, характерної для розривів боєприпасів ЦАХАЛу, немає. На кадрах видно сліди великої пожежі, згоріла парковка, пошкоджені дахи та інше, але саме вирви немає.

Представник ЦАХАЛу бригадний генерал Даніель Хагарі заявив, що армія провела оцінку ситуації та з’ясувала, що саме "Ісламський джихад" здійснив напад на лікарню в Газі. За його словами, ХАМАС також знає це, але спеціально звинувачувати Ізраїль. Про це пише місцевий канал 13TV.

"Прямої шкоди шпиталю не було, завдано тільки шкоди паркуванню. ХАМАС завищив кількість загиблих. У шпиталі немає воронок, характерних для ударів ізраїльської авіації. Розмір збитків — через використану боєголовку джихадом", — сказав Хагарі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, що сталося з лікарнею в секторі Газа, у Туреччині почалися масові протести. Люди намагалися штурмувати військову базу НАТО, а потім підпалили консульство Ізраїлю.