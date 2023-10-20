Байден запросил у Конгресса громадную сумму для Украины

Стало известно, на что США направят дополнительные средства для Украины

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса серьезную сумму дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Для помощи нашей стране планируется выделить 61,3 млрд долларов.

Об этом сказано на сайте Белого дома. Речь идет о 106 млрд долларов, из которых почти 62 млрд — для Украины.

Сообщается, что Джо Байден после атак ХАМАС на Израиль решил усилить меры безопасности, разведки и дипломатической поддержки этого народа. Дополнительные средства будут направлены на освобождение заложников из сектора Газа, гуманитарную помощь гражданским и другую поддержку безопасности.

Кроме того США не намерены прекращать поддержку Украины в войне против россии. В сумму помощи заложены средства на невоенную помощь: прямую бюджетную поддержку, инвестиции в критически важную инфраструктуру, поддержку правоохранительных органов, разминирование территории, поддержку украинских беженцев в США, ядерную и радиологическую безопасность.

"Дополнительный запрос администрации предоставит необходимую подготовку, оборудование и оружие, необходимые, чтобы помочь Украине защитить и вернуть свою суверенную территорию, а также защитить украинский народ от российской агрессии", — сказано на сайте Белого дома.

Также американское правительство подробно рассказало, но что будут направлены деньги для Украины:

30 млрд долларов — на программы Пентагона по вооружению для Украины и пополнение собственных запасов;

14,4 млрд долларов — на военную, разведывательную и другую поддержку безопасности;

16,3 млрд долларов — на программы Госдепа по экономической, безопасности и операционной поддержке;

481 млн долларов — на программы поддержки украинцев, прибывающих в США по программе U4U;

149 млн долларов — для ответа на ядерные и радиологические угрозы и развитие возможностей.

Израилю планируют выделить 14,3 млрд долларов, а отдельно на гуманитарную поддержку Украины, Израиля и Газы будет выделено 9,15 млрд долларов.

Ранее Телеграф сообщал, что в США озвучили количество ракет ATACMS, которые получила Украина. Доставка происходила тайно, чтобы россияне не нанесли удары.