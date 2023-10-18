В США рассказали, сколько ATACMS получила Украина, и будут ли еще, а у путина снова угрожают

Российская сторона незамедлительно отреагировала на поставку ATACMS

Власти Соединённых Штатов Америки (США) в рамках военной помощи передали Вооружённом Силам Украины (ВСУ) около 20 дальнобойных ракет ATACMS. Доставлялись боеприпасы тайно из опасений, что они могут подвергнуться нападению со стороны россии во время транспортировки в страну.

Об этом говорится в статье The New York Times. Издание ссылается на свою инсайдерскую информацию.

Кроме того, издание отмечает, что Украина хотела попытаться застать оккупантов врасплох. Версия ракеты ATACMS, отправленная украинцам, по словам официальных лиц, в небольшом количестве, представляет собой кассетный боеприпас, который сбрасывает 950 небольших бомб, способных нанести ущерб на большой территории. Оружие этого типа запрещено международным соглашением, которое США не подписывали.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о дальнейших поставках дальнобойных ракет ATACMS Украине, отметил, что не будет заранее анонсировать содержание будущих пакетов помощи стране.

"Мы регулярно консультируемся с украинцами относительно того, что им нужно. Но я не собираюсь анонсировать ничего, что может быть включено в будущие пакеты", – отметила представительница Пентагона.

В свою очередь российская сторона незамедлительно отреагировала на поставку ATACMS. Посол рф в США Анатолий Антонов назвал передачу Украине дальнобойных американских ракет "грубейшей ошибкой", и пригрозил" самыми серьезными" последствиями.

Напомним, что украинские военные впервые 17 октября применили американские ракеты дальнего радиуса действия против российских оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский подтвердили, что Украина получила ракеты ATACMS. В сети показал, как совершались первые запуски.

Ранее "Телеграф" сообщил, что лидер США Джо Байден тайно одобрил решение отправить эти ракеты в Украину еще 30 августа.