У США розповіли, скільки ATACMS отримала Україна, і чи будуть ще, а у путіна знову загрожують

Російська сторона негайно відреагувала на постачання ATACMS

Влада Сполучених Штатів Америки (США) у рамках військової допомоги передала Збройному Силам України (ЗСУ) близько 20 далекобійних ракет ATACMS. Доставлялися боєприпаси таємно з побоювань, що вони можуть зазнати нападу з боку росії під час транспортування до країни.

Про це йдеться у статті The New York Times. Видання посилається на свою інсайдерську інформацію.

Крім того, видання зазначає, що Україна хотіла спробувати застати окупантів зненацька. Версія ракети ATACMS, відправлена українцям, за словами офіційних осіб, у невеликій кількості є касетним боєприпасом, який скидає 950 невеликих бомб, здатних завдати шкоди на великій території. Зброя цього типу заборонена міжнародною угодою, яку США не підписували.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на питання щодо подальших постачань далекобійних ракет ATACMS Україні, зазначив, що не анонсуватиме зміст майбутніх пакетів допомоги країні.

"Ми регулярно консультуємося з українцями щодо того, що їм потрібно. Але я не збираюся анонсувати нічого, що може бути включено до майбутніх пакетів", — зазначила представниця Пентагону.

У свою чергу російська сторона негайно відреагувала на постачання ATACMS. Посол рф в США Анатолій Антонов назвал передачу Україні далекобійних американських ракет "найгрубішою помилкою", і пригрозив "найсерйознішими" наслідками.

Нагадаємо, що українські військові вперше 17 жовтня застосували американські ракети далекого радіусу дії проти російських окупантів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та президент Володимир Зеленський підтвердили, що Україна отримала ракети ATACMS. У мережі показав, як відбувалися перші запуски.

Раніше "Телеграф" повідомив, що лідер США Джо Байден таємно схвалив рішення надіслати ці ракети в Україну ще 30 серпня.