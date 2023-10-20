Грета Тунберг, поддержавшая Украину, попала в громкий скандал из-за войны в Израиле

Она объявила забастовку в знак солидарности с Палестиной и Сектором Газа

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, ранее высказывавшаяся в поддержку Украины, оказалась в центре скандала. Она поддержала Палестину и Сектор Газа в войне против Израиля.

В пятницу, 20 октября, в своем Instagram она сообщила об объявлении забастовки в знак солидарности с Палестиной и Сектором Газа и призвала к прекращению огня. Она также разместила фото, где она и другие активисты держат плакаты с соответствующими призывами.

Под этим постом часть комментаторов ее поддержали, а некоторые обвинили в том, что она проигнорировала нападение террористов на Израиль и многочисленные жертвы среди израильского населения. В то же время пользователи обратили внимание на игрушку в виде осьминога, изображенную на фото возле Греты. По их мнению, эта игрушка напоминает антисемитские карикатуры.

Фото из первого сообщения

Реакция пользователей

Позже Тунберг удалила эту фотографию и запостила новую, без осьминога. Она также объяснила свои действия. "Мне стало известно, что чучело, изображенное в моей предыдущей публикации, может быть интерпретировано как символ антисемитизма, о котором я совсем не знала. Игрушка на изображении — это инструмент, который часто используют люди с аутизмом как средство передачи чувств", — написала активистка.

"Конечно, мы выступаем против любого вида дискриминации и осуждаем антисемитизм во всех его формах. Это не подлежит обсуждению. Поэтому я удалила последний пост", — подчеркнула Тунберг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Грета Тунберг стремится наказать россию за подрыв Каховской ГЭС. Она заявила, что готова давить на соответствующие организации.