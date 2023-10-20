Грета Тунберг, яка підтримала Україну, потрапила у гучний скандал через війну в Ізраїлі

Вона оголосила страйк на знак солідарності з Палестиною та Сектором Гази

Відома шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка раніше висловлювались на підтримку України, опинилась у центрі скандалу. Вона підтримала Палестину і Сектор Гази у війні проти Ізраїлю.

У п'ятницю, 20 жовтня, у своєму Instagram вона повідомила про оголошення страйку на знак солідарності з Палестиною та Сектором Гази й закликала до припинення вогню. Вона також розмістила фото, на якому вона та інші активісти тримають плакати з відповідними закликами.

Під цим постом частина коментаторів її підтримали, а деякі звинуватили у тому, що вона проігнорувала нападу терористів на Ізраїль та численні жертви серед ізраїльського населення. Водночас користувачі звернули увагу на іграшку у вигляді восьминога, яка зображена на фото біля Грети. На їх думку, ця іграшка нагадує антисемітські карикатури.

Фото з першого допису

Реакція користувачів

Пізніше Тунберг видалила цю фотографію і запостила нову, без восьминога. Вона також пояснила свої дії. "Мені стало відомо, що опудало, зображене в моїй попередній публікації, може бути інтерпретовано як символ антисемітизму, про який я зовсім не знала. Іграшка на зображенні — це інструмент, який часто використовують люди з аутизмом як засіб передачі почуттів", — написала активістка.

"Звичайно, ми виступаємо проти будь-якого виду дискримінації та засуджуємо антисемітизм у всіх його формах. Це не підлягає обговоренню. Тому я видалила останній пост", — підкреслила Тунберг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Грета Тунберг прагне покарати росію за підрив Каховської ГЕС. Вона заявила, що готова тиснути на відповідні організації.